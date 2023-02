FC Bayern in Mainz: Mit Joker Cancelo ins erste Endspiel der Saison

Der FC Bayern tritt im Pokal-Achtelfinale in Mainz an, Trainer Julian Nagelsmann steht nach drei Remis unter Druck. Neuzugang João Cancelo könnte direkt starten: "Ich wollte dieses Abenteuer eingehen."

München - Mit einem Zahnpasta-Lächeln und der Rückennummer 22 stellte sich die jüngste Neuerwerbung des FC Bayern am Dienstagmittag an der Säbener Straße vor – dann ging es für João Cancelo (28) wenige Stunden vor Transferschluss direkt raus auf den Platz: Abschlusstraining vor dem Pokal-Achtelfinale bei Mainz 05 (20.45 Uhr, ARD, Sky und im AZ-Liveticker).

"Ich fühle mich absolut startbereit", sagte der Neuzugang voller Selbstvertrauen: "Ich freue mich, jetzt das Bayern-Trikot zu tragen. Dass wir weiterkommen im deutschen Pokal, wäre mir sehr wichtig." So schnell hat wohl kaum ein Spieler zuvor die Mia-san-mia-Mentalität verinnerlicht.

Nagelsmann erzählt: So schnell ging der Cancelo-Transfer über die Bühne

Mit Joker Cancelo ins Spiel der Wahrheit, das erste Endspiel dieser Saison – noch am Wochenende schien dieser Transfercoup von Sportvorstand Hasan Salihamidzic undenkbar, doch dann änderten sich die Dinge schnell. Sehr schnell. "Es war sehr spontan nach dem Spiel gegen Frankfurt, als Brazzo mir gesagt hat, dass wir eine Chance haben. Da habe ich gesagt: Machen wir's", meinte Trainer Julian Nagelsmann, der schon seit Jahren großer Cancelo-Fan ist und in ihm ein fehlendes Puzzleteil sieht.

Verständlich, denn der Defensiv-Allrounder, der zunächst bis Saisonende von Manchester City ausgeliehen ist, kann sowohl rechts als auch links verteidigen. Zudem schaltet er sich immer wieder ins zentrale Mittelfeld ein. "Das ist ein sehr sinnvoller Transfer", so Nagelsmann. Und Salihamidzic ergänzte: "Ich erhoffe mir von ihm Großes, er wird noch mehr Qualität reinbringen."

FC Bayern: Cancelo soll die Rechtsverteidiger-Lücke schließen

Die Erwartungen sind also nicht gerade gering. Cancelo soll jene Lücke schließen, die auf der rechten Verteidigerposition seit Jahren klafft. Genauer gesagt: seit dem Karriereende von Philipp Lahm 2017. Joshua Kimmich probierte sich in dieser Rolle zwar sehr erfolgreich, ihn zog es dann aber ins Zentrum.

Benjamin Pavard zeigte oft wechselhafte Leistung, der Franzose sieht sich zudem eher in der Abwehrmitte. Und Sommer-Neuzugang Noussair Mazraoui fehlt nach seiner Herzbeutel-Entzündung auf unbestimmte Zeit. Da kam es Bayern gerade recht, dass Weltklassemann Cancelo bei ManCity nicht mehr glücklich war.

Pep Guardiola verglich Cancelo einst mit Philipp Lahm

Der englische Boulevard berichtete von Streitereien zwischen Cancelo und Coach Pep Guardiola. Cancelo selbst erklärte: "Meine Entscheidung hatte lediglich damit zu tun, dass ich wenige Spielminuten hatte in den letzten Wochen. Und Bayern ist ein Verein mit einer wahnsinnig reichen Geschichte. Ich wollte dieses Abenteuer eingehen."

Guardiola übrigens galt lange als großer Bewunderer Cancelos, ehe sich die Beziehung der beiden verschlechterte. Im November 2021 sagte der frühere Bayern-Trainer über ihn: "Im Moment spielt João so wie Philipp Lahm bei Bayern, als wir zusammen da waren. Ich habe nie jemand Besseren als Lahm gesehen, wenn es darum geht, als Außenverteidiger in die Zentrale zu kommen, um dem Sechser zu helfen. João hat die Qualität, das zu schaffen."

Bleibt Cancelo über den Sommer hinaus beim FC Bayern?

Nun eben bei Bayern und nicht bei Manchester City. Ob Cancelo im Sommer dann für geschätzt 70 Millionen fest zu den Münchnern wechselt? "Es ist noch kein endgültiger Abschied", sagte Cancelo: "Wir müssen schauen, was die nächsten fünf Monate bringen." In dieser Zeit will der Neuzugang im besten Falle das Triple holen, dafür muss zunächst Mainz besiegt werden.

"Generell ist das Double immer das Minimalziel einer Saison", sagte Nagelsmann: "Die letzten zwei Pokalsaisons waren nicht der Anspruch von Bayern München." Zweimal scheiterte Bayern krachend in Runde zwei, jetzt würde ein Achtelfinal-K.o. für heftige Turbulenzen sorgen.

Es sei "ein ganz wichtiges Spiel, in dem wir den Bock umstoßen können, auch was die Psyche angeht, um in einen Lauf zu kommen", ergänzte Nagelsmann. Cancelo soll dabei zu einem entscheidenden Bayern-Joker werden.