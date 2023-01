FC Bayern: Sadio Mané trainiert wieder mit dem Ball

Gute Nachrichten von der Säbener Straße: Sadio Mané hat den nächsten Schritt Richtung Comeback gemacht und am Dienstag erstmals wieder mit dem Ball trainiert.

Sadio Mané hat am Dienstag erstmals wieder mit dem Ball trainiert. (Archivbild)

München - Sadio Mané hat auf dem Weg zu seinem Comeback den nächsten Schritt gemacht. Der Superstar von Bayern München trainierte am Dienstag erstmals wieder mit dem Ball, absolvierte Pass- und Dribbel-Übungen. Wann der 30-Jährige dem Rekordmeister wieder zur Verfügung steht, ist aber weiter offen.

Wird Mané rechtzeitig fit für Paris Saint-Germain?

Für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am 14. Februar bei Paris St. Germain ist Mané wohl kein Thema, Hoffnung gibt es aber für das Rückspiel am 8. März. Mané hatte sich Mitte November einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen zugezogen und nach der folgenden Operation die WM mit Senegal verpasst.

Bouna Sarr hatte bereits am Montag nach einer Knie-Operation erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. Weiterhin fallen Manuel Neuer (Unterschenkelbruch), Lucas Hernandez (Kreuzbandriss) und Noussair Mazraoui (Herzmuskelentzündung) aus. Für Neuer und Hernandez ist die Saison gelaufen, bei Mazraoui ist eine Rückkehr nicht absehbar.