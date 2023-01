Joao Cancelo: Bayern-Transfer nach Zoff mit Pep Guardiola?

In João Cancelo schnappt sich der FC Bayern im Winter einen der besten Außenverteidiger der Welt. Doch warum lässt Manchester City den Portugiesen überhaupt ziehen? Einem Bericht zufolge soll er sich mit Trainer Pep Guardiola überworfen haben.

München - Mit der Verpflichtung von João Cancelo (28) ist dem FC Bayern ein wahrer Coup gelungen – und das kurz vor Ende der so schwierigen Winter-Transferperiode. Der Portugiese gilt als einer der besten Außenverteidiger der Welt und ist mit einer Ablöse von geschätzten 65 Millionen Euro, die Manchester City 2019 an Juventus Turin überwiesen hat, nach Achraf Hakimi bis heute der zweitteuerste Spieler auf seiner Position.

Stellt sich die Frage: Warum geben die "Skyblues" einen solchen Spieler im Januar überhaupt ab? Der 28-Jährige war über weite Strecken der Saison unter Pep Guardiola schließlich unumstrittener Stammspieler und Leistungsträger, kann zudem auf beiden Außenbahnen spielen.

João Cancelo hat bei Manchester City zuletzt seinen Stammplatz verloren

Laut einem Bericht der " " soll es zuletzt allerdings ordentlich Zoff zwischen Trainer und Spieler gegeben haben. Auslöser war demnach Cancelos Bankplatz im FC-Cup-Spiel gegen den FC Arsenal am vergangenen Freitag. Schon in den Spielen zuvor hatte der erst 18-jährige Rico Lewis auf der Linksverteidigerposition den Vorzug erhalten. Cancelo soll mit seinem Reservistenstatus alles andere als zufrieden gewesen sein und daraufhin um seine Freigabe gebeten haben.

Bei seiner Vorstellung am Dienstag wurde der Portugiese nach den Gründen für seinen Abgang gefragt. Einen Streit mit Guardiola bestätigte er nicht, ließ aber durchblicken, dass ihn unter anderem die Aussicht auf mehr Spielzeit zu einem Wechsel bewogen habe.

Cancelo-Debüt gegen Mainz 05? "Ich fühle mich absolut startbereit!"

"Ich hatte in den letzten Wochen weniger Spielminuten, das hat meine Entscheidung beeinflusst. Es hat nichts mit meinem Verhältnis zu Pep zu tun. Ich wollte unbedingt dieses neue Abenteuer eingehen bei solch einem Verein, mit einer so großen Geschichte. Es ist für mich ein Traum", sagte der 28-Jährige.

Tatsächlich dürfte er in München bald auf mehr Spielzeit kommen – womöglich schon im Achtelfinale des DFB-Pokals am Mittwochabend beim FSV Mainz 05 (20.45 Uhr/ARD, Sky und im AZ-Liveticker). Cancelo selbst kann es jedenfalls kaum abwarten, für die Bayern aufzulaufen. "Ich fühle mich absolut startbereit!", so seine klare Antwort auf die Frage, ob er gegen Mainz sein Debüt feiern könnte.