Noten zum FC Bayern: Cancelo beweist feines Füßchen, Choupo-Moting trifft gegen Ex-Klub

Der FC Bayern gewinnt das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Mainz 05 souverän mit 4:0. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München - Der 28-jährige portugiesische Nationalspieler wurde von Manchester City bis Saisonende ausgeliehen, aber wenn er so weitermacht, wie er beim souveränen 4:0 im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Mainz angefangen hat, dürfte Bayern über die Option einer fixen Verpflichtung nachdenken. Die Bayern-Spieler in der Einzelkritik:

Pavard mit ansprechender Leistung, de Ligt kaum gefordert

YANN SOMMER – NOTE 3: Durfte endlich seinen ersten Sieg als Bayern-Spieler feiern. Wurde auch Zeit, dürfte er sich gedacht haben. Zu tun hatte er gegen Mainz allerdings wenig.

BENJAMIN PAVARD – NOTE 2: Und er spielt doch noch! Diesmal als rechtes Glied einer einigermaßen überraschenden Dreierkette. Machte er gut.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Diesmal zentraler Mann in einer Dreierkette. Änderte nichts an seiner offenbar chronischen Fehlpasseritis, die jedoch ohne gravierende Folgen blieb.

MATTHIJS DE LIGT – NOTE 3: Hätte sich in Minute 39 auch fast noch in die Torschützenliste eingetragen, konnte die Hereingabe von rechts aber nicht richtig kontrollieren. In der Defensive kaum gefordert.

Musiala kommt allmählich wieder ins Rollen

JOAO CANCELO – NOTE 2: Der Neue von ManCity durfte die rechte Seite beackern. Nach eineinhalb Minuten der erste Zauberpass aus dem Fußgelenk: Das kann was werden! Wurde es wenig später auch: In Minute 18 zirkelte er eine elegante Flanke auf den zweiten Pfosten, zu Choupo-Moting: 1:0! Ließ später etwas nach.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Als neben Musiala mehr oder weniger Solo-Sechser meist mit dem Spielaufbau betraut. Frecher Freistoß in Minute 38, der am Pfosten landet.

JAMAL MUSIALA – NOTE 3: Immer noch nicht in WM-Form – so schien es in der ersten halben Stunde. Dann gelang ihm dieses wunderbar anzusehende Dribbling samt perfektem Linksschuss vom Innenpfosten ins Netz – großer Sport, dieser Treffer zum 2:0.

Sané zeigte engagierte Leistung und krönte diese mit einem Treffer

THOMAS MÜLLER – NOTE 2: Durfte in seinem 63. DFB-Pokalspiel (Rekord von Sepp Maier eingestellt) wieder den Kapitän und den Zehner hinter den Spitzen geben. Kam gut ins Spiel. Klasse Vorarbeit zu Musialas 2:0. Sah später Gelb wegen Meckerns. Hatte noch das 4:0 auf dem Fuß (54. und 58.).

LEROY SANÉ – NOTE 2: Wirkte durch seinen Ex-Mitspieler aus Manchester noch einen Tick motivierter. Profitierte von Choupo-Motings Akrobatik-Vorlage und traf souverän zum 3:0 (43.).

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING – NOTE 2: Der Ex-Mainzer gab schon in Minute zwei den ersten Kopfball Richtung Mainzer Tor ab: knapp drüber. Machte es sieben Minuten später besser und traf zum 1:0, mit links und aus höllisch spitzem Winkel. Die Flanke kam vom Neuen: Cancelo. Kurz vor der Pause dann ein artistischer Zauber-Assist für den Kollegen Sané, und es hieß 3:0.

KINGSLEY COMAN – NOTE 3: Scheiterte in Minute zehn aus kurzer Distanz am Mainzer Keeper. Eifrig in beide Richtungen, aber ohne rechte Bindung.

Daley Blind gibt Pflichtspieldebüt für den FC Bayern

DALEY BLIND – NOTE 3: Der Niederländer kam von Minute 64 an endlich mal zu seinem Debüt im Bayern-Dress, ersetzte Upamecano.

RYAN GRAVENBERCH – NOTE 3: Der nächste Holländer, ersetzte Müller in der Zentrale. Verletzte sich kurz darauf, konnte aber weiterspielen.

LEON GORETZKA – NOTE 3: Durfte ab der 70. Minute ran, hatte aber keine echte Szene.

ALPHONSO DAVIES – NOTE 2: Legte los wie die Feuerwehr. Traf per Kopf zum 4:0.

SERGE GNABRY – NOTE 3: Durfte auch noch ein paar Minuten mitkicken.