Der Kampf um Robert Lewandowski: Bayern bekommt frisches Geld

Trainer Julian Nagelsmann kämpft um den Topstar. Geld von der Telekom könnte dem FC Bayern helfen.

München – Für den "Tiger" und früheren Kapitän des FC Bayern ist die Sache klar.

Wenn die Münchner nicht versuchen würden, den Vertrag mit Robert Lewandowski (33) zu verlängern, sei das die "schlechteste Entscheidung der Vereinsgeschichte. Dafür hat dann wirklich niemand Verständnis", erklärte Stefan Effenberg in seiner Kolumne für "t-online.de".

Lewandowski-Verlängerung: Worauf wartet der FC Bayern?

Und wenn man Lewandowski am Dienstagabend beim 7:1 gegen Salzburg so spielen und treffen sah, konnte man Effe kaum widersprechen.

Nur: Worauf wartet Bayern? Warum bietet man Lewandowski, dessen Arbeitspapier 2023 ausläuft, nicht endlich eine Verlängerung an? Im Frühjahr sollen Gespräche stattfinden, das machte Vorstandschef Oliver Kahn zuletzt klar. Na dann los: Der meteorologische Frühlingsanfang war bereits am 1. März, der kalendarische folgt am 20. März.

Internationale Konkurrenz beobachtet Lewandowskis Situation genau

Internationale Konkurrenten wie Manchester City, Manchester United oder Paris Saint-Germain beobachten Lewandowskis Situation genau. Verzockt sich Bayern?

"Lewy weiß von mir, dass wir ihn unbedingt halten wollen", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Rande des Salzburg-Spiels: "Ich nehme ihn auch immer mit in meinen Überlegungen, weil ich will, dass er sich wohlfühlt, dass er genug Bälle bekommt." Doch Nagelsmann stellte klar: "Bei den Gesprächen bin ich nicht beteiligt, da müssen sie schon Hasan oder Oliver Kahn fragen."

Nach positiven Corona-Tests fehlten Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Kahn am Dienstag im Stadion, im Hintergrund treiben sie aber die Planungen für die Zukunft voran. Und die sind kompliziert in Zeiten, in denen durch die Corona-Pandemie erhebliche finanzielle Schäden entstanden sind.

Vertrag mit Hauptsponsor Telekom soll verlängert werden

Immerhin: Laut "Sport Bild" soll der Vertrag mit Hauptsponsor Telekom bis 2026 ausgedehnt werden und Bayern ab Sommer mehr als 50 Millionen Euro pro Jahr einbringen, insgesamt also mindestens 200 Millionen. Geld, das dringend benötigt wird für die Vertragsverlängerungen mit Lewandowski, Manuel Neuer (35), Thomas Müller (32) und Serge Gnabry (26). Konkret auf sein Sturmduo Lewandowski/Müller angesprochen, meinte Nagelsmann: "Ich würde beide gern noch länger hier haben, weil sie gut performen und unglaublich gute Statistiken haben - auch untereinander."

Er habe mit beiden ein "sehr gutes Verhältnis", so der Coach weiter: "Mein Job ist da getan, ihnen mehr als klar zu signalisieren, dass ich bereit bin, den Weg mit ihnen weiterzugehen. Ich hoffe, dass es auf Gegenseitigkeit beruht und wir das auch hinbekommen."