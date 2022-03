Gala des FC Bayern in der Champions League: Fan prognostizierte Endergebnis nach Aufstellung

Der FC Bayern schlägt RB Salzburg im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals deutlich mit 7:1. Ein Anhänger der Münchner sagte bereits vor Anpfiff das Endergebnis voraus.

München – Mit dem Ergebnis auf der Anzeigetafel hätten am Dienstagabend vor dem Spiel des FC Bayern gegen RB Salzburg wohl die wenigsten gerechnet.

Der FC Bayern schickte mit einem 7:1-Kantersieg die Gäste im Champions-League-Achtelfinale wieder zurück nach Österreich. Bereits nach 31 Minuten stand es 4:0 für den deutschen Rekordmeister, das Duell war entschieden – der Viertelfinal-Einzug des Champions von 2020 bereits vor dem Pausenpfiff besiegelt.

FC Bayern zuletzt nur mit durchwachsenen Leistungen

Zu erwarten war diese Machtdemonstration der Münchner nach zuletzt eher durchwachsenen Leistungen allerdings nicht.

Das Hinspiel in Salzburg verlief enttäuschend: Nur dank des Last-Minute-Treffers von Kingsley Coman reiste die Elf von Julian Nagelsmann mit einem Remis (1:1) zurück in die bayerische Landeshauptstadt.

Auch in der Bundesliga konnten zuletzt nur zwei der letzten vier Partien gewonnen werden, Tiefpunkt das 2:4-Debakel Mitte Februar bei Aufsteiger VfL Bochum. Der Bayern-Motor war vor der heißen Saisonphase ein wenig ins Stocken geraten!

Bayern-Fan sagt exaktes Ergebnis vorher

Ein Anhänger des FC Bayern glaubte jedoch am Dienstagabend fest an eine deutliche Leistungssteigerung und prophezeite eine Gala-Vorstellung von Robert Lewandowski und Co. gegen die Salzburger. Kurz nachdem die Aufstellung bekannt gegeben worden war, postete der italienische Anhänger "Toto" auf Twitter: "Ich habe mir uns nochmal Gedanken über die Aufstellung gemacht und kam zu dem Entschluss: Wir werden mit 7:1 gewinnen."

Gesagt, getan! Die Nagelsmann-Elf befolgte den Rat des Fans und feierte einen der höchsten Siege der Vereinsgeschichte in der Königsklasse. Für die exakte Vorhersage bekam der Bayern-Anhänger viel Zuspruch auf Twitter, der Post ging viral: Über 5.000 "Gefällt mir" Angaben und fast 500 Retweets hat der Beitrag mittlerweile (09.03., 14 Uhr) erreicht.

Ob der Fan für das Viertelfinal-Duell Anfang April (Gegner steht noch nicht fest) nochmals so ein glückliches Händchen hat? Bei einem ähnlichen Ergebnis hätten die Fans des FC Bayern sicherlich nichts gegen eine weitere punktgenaue Vorhersage...