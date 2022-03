Noten zum FC Bayern gegen Salzburg: Müller überall zu finden, Lewandowski fulminant  auch Sané unwiderstehlich

Der FC Bayern gewinnt gegen RB Salzburg mit 7:1 und steht im Viertelfinale der Champions League. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München – Spannung? Machtdemonstration! Der FC Bayern fegt im Achtelfinal-Rückspiel mit 7:1 über RB Salzburg hinweg und zieht nach dem 1:1 im Hinspiel sicher ins Champions-League-Viertelfinale ein.

Wer dabei besonders brillierte: Die Einzelkritik der AZ.

Ruhiger Abend für Neuer - Kimmich routiniert

MANUEL NEUER – NOTE 3: Einen Monat nach seiner Meniskus-OP zurück im Bayern-Tor. Neuer zog in seinem 104. Champions-League-Spiel an Oliver Kahn vorbei. Zum ersten Mal gefordert, als er Seiwalds Schuss über die Latte lenkte (15.). Sonst hatte der Keeper wenig zu tun. Beim 5:1 chancenlos (71.).

BENJAMIN PAVARD – NOTE 3: Oft kritisiert, zuletzt aber einer der Besseren in der Wackel-Defensive. Zu Beginn etwas nachlässig, Pavard verstolperte den Ball im eigenen Strafraum (15.). Danach stabil.

NIKLAS SÜLE – NOTE 2: Bayerns scheidender Abwehrkoloss ist in sehr guter Form, Süle gab den zentralen Part der Dreierkette. Und überzeugte erneut. Clever in den direkten Duellen. Unter Applaus raus.

LUCAS HERNÁNDEZ – NOTE 3: In der Bundesliga gesperrt, in der Königsklasse wieder von Beginn an gefragt als linker Innenverteidiger. Hatte kaum Probleme mit dem Salzburger Angriff. Souverän.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 2: Bayerns Mittelfeldchef präsentierte sich als starker Zweikämpfer, Ballverteiler und Stratege. Ganz routiniert.

Sané gibt überragendes Startelf-Comeback

JAMAL MUSIALA – NOTE 3: Erneut an der Seite von Kimmich im Zentrum aufgeboten. Gewann gleich in der ersten Minute einen Zweikampf per Grätsche. Nicht fehlerfrei, aber insgesamt ordentlich.

SERGE GNABRY – NOTE 2: Trotz wechselhafter Leistungen blieb er in der Startformation. Das zahlte sich aus. Sehr engagiert, half auch in der Abwehr fleißig mit. Höhepunkt: Sein strammer Abschluss zum 4:0 (31.). Zur Halbzeit raus.

LEROY SANÉ – NOTE 1: Nach zwei Partien als Joker zurück in der Startelf, Sané knallte einen Schuss neben das Tor (7.). Unwiderstehlich. Mit Pässen zu Müllers 5:0 und 6:1, traf dann selbst zum 7:1 (86.).

Bestnoten für Thomas Müller und Robert Lewandowski

THOMAS MÜLLER – NOTE 1: Eigentorschütze gegen Leverkusen, das wollte Müller natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Gemeinsam mit Coman und Lewandowski an der Entstehung des Elfmeters zum 1:0 beteiligt. Vorbereiter zu Lewandowskis 3:0. Überall zu finden, leichtfüßig. Und dann mit zwei tollen Linksschüssen zum 5:0 (54.) und 6:1 (83.).

KINGSLEY COMAN – NOTE 2: Im Hinspiel hatte Bayerns King spät das 1:1 gerettet, diesmal verhinderte er das frühe 0:1. Coman blockte Capaldos Schuss in letzter Sekunde noch zur Ecke (3.). Auch vorne top, erkämpfte den Ball vor dem 4:0, spielte Gnabry frei. Teil des königlichen Bayern-Angriffs.

ROBERT LEWANDOWSKI – NOTE 1: In der Liga zweimal in Folge torlos, gegen Salzburg wie ausgehungert. Lewy traf per Elfmeter, den er selbst herausgeholt hatte, zum 1:0 (12.). Das 2:0 war eine Kopie, wieder verwandelte Lewandowksi den Foulelfmeter eiskalt (22.). Und dann war der Hattrick perfekt: Nach Müllers Zuspiel traf Lewy zunächst den Pfosten, ehe er den Ball mit dem Oberschenkel ins Tor drückte. Fulminant!

BOUNA SARR – NOTE 3: Kam nach 45 Minuten für Gnabry, um die rechte Seite abzusichern. Solide. Offensiv agil.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Der Franzose löste Landsmann Hernández ab (60.). Sicher in der Abwehrmitte.

TANGUY NIANZOU, MARC ROCA und ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING kamen zu spät für eine Bewertung.