Corona-Chaos beim FC Bayern: Wie sieht's bei den anderen Klubs aus?

Sechs Spieler des FC Bayern sind kurz vor dem Rückrundenstart positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit sind die Münchner Spitzenreiter in der Bundesliga.

München - Das neue Jahr 2022 startet für den FC Bayern München alles andere als gut. Eigentlich sollte die Vorbereitung für den Rückrundenauftakt am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr bei DAZN/Sat.1 und im AZ-Liveticker) bereits am 2. Januar beginnen.

Doch schon an Neujahr teilten die Münchner mit, dass sich neben Kapitän Manuel Neuer auch Kingsley Coman, Correntin Tolisso, Omar Richards und Co-Trainer Dino Toppmöller mit dem Coronavirus infiziert haben.

Sechs Spieler vom FC Bayern positiv getestet

Der Trainingsstart wurde daraufhin um einen Tag nach hinten verschoben, Spieler, Trainer und Mitarbeiter des Rekordmeisters einem PCR-Test unterzogen. Der kam auch bei Lucas Hernández, Tanguy Nianzou und laut " " auch Leroy Sané positiv zurück. Heißt: Beim FC Bayern gibt es derzeit sieben bestätigte Coronafälle bei Spielern. Auch Teammanagerin Kathleen Krüger hat sich nach Informationen der Zeitung infiziert. Die Ergebnis von Dayot Upamecano steht noch aus - allerdings nahm er am Dienstag nicht am Training teil. Josip Stanisic wurde negativ getestet.

Damit sind die Bayern nicht nur Spitzenreiter in der herkömmlichen Bundesliga-Tabelle, sondern stehen auch ganz oben, was Covid-19-Infektionen angeht. Denn kein anderer Verein in Deutschlands bester Liga hat so viele Fälle!

35 Spieler in der Bundesliga derzeit mit Corona infiziert

Den Bayern folgt RB Leipzig mit derzeit fünf Fällen (Mukiele, Henrichs, Olmo, Nkunku und Bonnah). Platz drei teilen sich der VfB Stuttgart (Klimowicz, Silas, Faghir, Ahamada), Augsburg (Koubek, Klein, Dorsch, Oxford) und Gladbach, bei denen jeweils vier Spieler infiziert sind.

Bei Hertha haben sich drei Spieler mit dem Coronavirus angesteckt (Boyata, Zeefuik, Björkan). Bei Eintracht Frankfurt mit Jakic und Grahl und beim Vfl Wolfsburg mit Lukebakio und Mbabu jeweils zwei.

Union Berlin (Wszolek), Bochum (Stafylidis), Dortmund (Zagadou), Hoffenheim (Bicakcic) und Fürth (Hoogma) haben jeweils einen infizierten Spieler. Die Profis von Mainz, Köln, Leverkusen, Bielefeld und Freiburg bleiben zum Rückrundenauftakt vom Coronavirus bislang verschont.

Kommen Bayern-Spieler rechtzeitig zurück?

Der FC Bayern hofft indes darauf, dass rechtzeitig zur Partie am Freitag noch Spieler zurückkehren können. Sicher ausfallen soll angeblich nur Manuel Neuer, der leichte Symptome hat.