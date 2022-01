Nächster Corona-Schock beim FC Bayern! Auch Alphonso Davies positiv getestet

Wenige Tage vor dem Rückrunden-Auftakt stellt das Corona-Chaos beim FC Bayern das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach komplett in den Schatten. Acht Spieler waren bereits infiziert, mit Alphonso Davies kam am Mittwoch nun ein weiterer hinzu. Das Spiel am Freitagabend steht auf der Kippe.

05. Januar 2022 - 15:35 Uhr | AZ