Alphonso Davies fällt auf unbestimmte Zeit aus: Wie ersetzt der FC Bayern seinen Roadrunner?

Alphonso Davies wird dem FC Bayern aufgrund seiner Herzmuskelentzündung vier Wochen fehlen, womöglich noch deutlich länger. Qualitativ gleichwertige Alternativen gibt es im Kader nicht, nun wird auch über einen externen Neuzugang spekuliert. Der AZ-Check zum Davies-Ausfall.

München - Die gute Laune lässt sich Bayerns Roadrunner einfach nicht nehmen. Mit breitem Grinsen im Gesicht und Daumen nach oben präsentierte sich Alphonso Davies am Sonntag auf Instagram und bedankte sich bei seinen Followern für die vielen Genesungswünsche. "Ich kann's kaum erwarten, wieder auf den Platz zurückzukehren und das zu tun, was ich liebe", kommentierte der pfeilschnelle Kanadier.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wann das genau sein wird, ist aber unmöglich vorherzusagen. "Es kann sein, dass es recht schnell geht, aber vier Wochen sind es mindestens - und bis unbestimmte Zeit X ist alles möglich", erklärte Trainer Julian Nagelsmann am Samstag gegenüber "Sky" die schwierige Situation seines Linksverteidigers, bei dem in der vergangenen Woche nach dessen Corona-Infektion leichte Anzeichen einer Herzmuskelentzündung diagnostiziert worden waren.

Nach Herzmuskelentzündung: Bayern will bei Davies nichts überstürzen

Über allem stehe die Gesundheit, daher werde man bei Davies nichts überstürzen und weiter "penibel die Untersuchungen" machen, so Nagelsmann weiter. Auch die Teamkollegen Thomas Müller und Manuel Neuer mahnen zur Vorsicht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Sky Fluid). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Sky Fluid über den Consent-Anbieter verweigert

Der Ausfall auf unbestimmte Zeit ist nicht nur für Davies selbst enorm bitter, sondern auch für die Bayern. Ein qualitativ gleichwertiger Ersatz, der auch die Schnelligkeit und Offensivstärke des Kanadiers mitbringt, findet sich im Kader nämlich nicht. Darüber hinaus hatten die potenziellen Kandidaten zuletzt selbst mit körperlichen oder gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Daher ist mittlerweile auch nicht mehr ausgeschlossen, dass die Münchner im Winter noch auf dem Transfermarkt aktiv werden. Die AZ macht den Check zum Davies-Ausfall:

Lucas Hernández: Die erste Wahl als Davies-Ersatz

Die besten Chancen auf die Rolle als Davies-Ersatz hat wohl Lucas Hernández. Der Rekordtransfer, der in seinen ersten beiden Jahren in München immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, war während der Hinrunde unter Julian Nagelsmann gesetzt und stand ab dem 4. Spieltag bis zur Winterpause in jedem Bundesliga-Spiel in der Startelf.

Die ersten beiden Spiele des Jahres verpasste der Weltmeister von 2018 allerdings aufgrund einer Corona-Infektion. Am Sonntag ist er wieder ins Lauftraining eingestiegen und arbeitet nun für seine Rückkehr. Das Problem: Hernández' Stärken kommen in der Innenverteidigung, wo er in dieser Saison regelmäßig zum Einsatz kam, besser zum Tragen als auf der Linksverteidigerposition, für die es ihm im Vergleich zu Davies etwas an der Geschwindigkeit mangelt. Dennoch dürfte er für Nagelsmann die erste Wahl sein.

Davies-Ausfall: Bringt Omar Richards Bayern-Niveau mit?

Anders als Hernández ist Omar Richards gelernter Linksverteidiger und bringt deutlich mehr Tempo mit, wie Davies hat auch er seine Stärken in der Offensive. Dass er die Qualität für höchstes Niveau mitbringt, konnte er allerdings noch nicht beweisen. Seit seiner Verpflichtung im Sommer von Zweitligist FC Reading kommt er wettbewerbsübergreifend auf zwölf Einsätze, nur zwei Mal durfte er von Beginn an ran.

Auch Richards hatte sich zu Beginn des Jahres eine Corona-Infektion eingefangen und kehrte in der vergangenen Woche ins Training zurück. Beim 4:0-Sieg am Samstag beim 1. FC Köln stand er erstmals wieder im Kader und durfte sich in der Schlussviertelstunde als Joker beweisen, ohne aber groß aufzufallen.

Gegen den Großteil der Bundesliga-Gegner wird der 23-Jährige durchaus mithalten können, die europäischen Spitzenklubs dürften die große Bayern-Schwachstelle mit Richards in der Startelf aber schnell ausgemacht haben. Auf ihn als Davies-Ersatz zu setzen, wäre daher durchaus mit Risiken verbunden.

Kann sich Marcel Sabitzer mit der Linksverteidigerposition anfreunden?

Aufgrund der angespannten Personalsituation musste der gelernte Mittelfeldspieler in den ersten beiden Spielen des Jahres links hinten ran. Nachdem er mit der ungewohnten Position im Spiel gegen Gladbach (1:2) noch sichtlich fremdelte, machte der Österreicher gegen Köln bereits einen deutlich besseren Eindruck.

Dass Nagelsmann tatsächlich weiter auf Sabitzer als Davies-Ersatz setzt, scheint aber eher unwahrscheinlich. Der 27-Jährige hat seine Stärken klar im Mittelfeld und dürfte sich als Rechtsfuß auf dem linken Flügel weiter schwer tun. Auch wenn er es seit seiner Verpflichtung im Sommer allenfalls andeuten konnte, hat der Österreicher das Potenzial für einen Top-Spieler in der Bundesliga. Zu versuchen, aus ihm einen Linksverteidiger auf entsprechendem Niveau zu machen, wäre aber wohl vergebene Mühe.

Davies-Ausfall: Wird der FC Bayern auf dem Transfermarkt aktiv?

Seit Bekanntwerden der Herzmuskelentzündung von Davies ist auch nicht mehr ausgeschlossen, dass die Bayern im Winter doch noch auf dem Transfermarkt aktiv werden. Dies bestätigte zuletzt auch Julian Nagelsmann.

"Wir haben wichtige Wochen in der Bundesliga und in der Champions League vor uns, daher ist es wichtig, den Markt zu sondieren", sagte der Bayern-Coach am Wochenende. Zwar sei er eher ein Freund davon, besonders jungen Spielern zunächst etwas Eingewöhnungszeit zu geben, in diesem Falle müsse ein Neuzugang aber "sofort funktionieren".

Trotz der schwierigen Personalsituation besteht Nagelsmann allerdings nicht auf Verstärkung im Winter, wie er weiter betont. "Wir müssen keinen Spieler verpflichten und es gibt von meiner Seite keinen Druck. Wir müssen ein wenig improvisieren, da sind wir allerdings nicht der einzige Klub in Europa", meinte der Bayern-Coach.