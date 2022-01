Corona beim FC Bayern: Hernández trainiert wieder, Davies meldet sich zu Wort

Die Corona-Welle beim FC Bayern scheint überwunden: Am Sonntag trainierte Lucas Hernández als letzter Rückkehrer aus der Quarantäne wieder an der Säbener Straße.

München – Eine weitere Option für Bayern-Trainer Julian Nagelsmann: Lucas Hernández steht ab sofort wieder zur Verfügung, der Franzose hat am Sonntag wieder das Training aufgenommen. Hernández war im Urlaub auf den Malediven positiv auf Corona getestet worden und musste sich zunächst auf der Insel im Indischen Ozean in Quarantäne begeben. Nun ist er wie alle anderen Bayern-Profis zurück.

"Nachdem er das Aufwärmen und einige Passübungen beim Spielersatztraining mitmachte, trainierte der 25-jährige Verteidiger anschließend individuell weiter", schrieb der FC Bayern am Sonntag.

Alphonso Davies wendet sich mit Botschaft an die Fans

An den Folgen seiner Corona-Erkrankung laboriert dagegen weiter Alphonso Davies. Beim 21-Jährigen waren Anzeichen einer Herzmuskelentzündung festgestellt worden. Er fällt für mindestens vier Wochen aus. "Ihm geht es gut. Wenn du an so etwas leidest, merkst du es für gewöhnlich nicht. Du bemerkst nur, dass du nicht bei 100 Prozent bist, wenn du dich bewegst", sagte sein Trainer Julian Nagelsmann am Rande des 4:0-Erfolgs gegen Köln und erklärte: "Wichtig ist, dass wir penibel die Untersuchungen machen. Es ist wichtig, dass er das ausheilen kann. Wir brauchen auch seine Qualität auf der Position, und da seine Ausfallzeit unbestimmt ist, ist es besonders ärgerlich."

Davies selbst meldete sich am Samstagabend bei Instagram zu Wort und bedankte sich für die Unterstützung seiner Fans. "Ich kann es nicht erwarten, zurück auf dem Platz zu sein und das zu tun, was ich liebe", schrieb er zu einem Foto, auf dem er lächelnd den linken Daumen hob.