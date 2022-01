FC Bayern: Formidable, dieser Tolisso

Starkes Comeback: Corentin Tolisso trifft für den FC Bayern nach drei Spielen Pause gegen Köln mit einem satten Linksschuss. Es sieht dennoch alles nach Abschied aus.

Köln – Das nennt man dann wohl ein eindrucksvolles Comeback. Die letzten drei Pflichtspiele hatte Corentin Tolisso aufgrund einer Wadenverletzung im Dezember und einer Corona-Infektion gefehlt verpasst, beim 4:0 der Bayern in Köln war der 27-jährige Mittelfeldspieler einer der Protagonisten.

Corentin Tolisso: Dank an Fitness-Trainer Holger Broich

Nicht nur, weil er in der neunten Minute mit einem starken Ballgewinn an der Mittellinie das 1:0 durch Robert Lewandowski einleitete, aber vor allem wegen seines Treffers zum 2:0 - ganz klar jetzt schon in der engeren Verlosung für das Tor des Monats. Der Doppelpass mit Vorlagenkönig Thomas Müller (jetzt schon 150 Torvorlagen seit seinem Bundesligadebüt am 15.8.2008) mündete in einen satten Linksschuss in den Winkel - sein erster Saisontreffer, nach dem sich der Franzose auf der Bank bei Fitness-Trainer Holger Broich bedankte und von seinen Landsleuten Tanguy Nianzou und Dayot Upamecano geherzt wurde. Formidable, dieser "TOLLisso"!

Nagelsmann über Tolisso: "Kann Entscheidung selbst treffen"

Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft Ende Juni aus, bisher gibt es noch keine Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier. Tolisso, seit Juli 2017 im Kader (damals Bayerns Rekordtransfer mit 41,5 Millionen Euro Ablöse an Olympique Lyon) sucht wohl eine neue Herausforderung in einer neuen Liga, die Bayern müssen zwar die Kröte ablösefreier Abgang schlucken, hätten aber Platz im Kader geschaffen für einen Neuzugang oder noch mehr Spielpraxis von Marc Roca, der hinter der Stammbesetzung der Zentrale, Joshua Kimmich und Leon Goretzka, zur Nummer drei aufrücken könnte.

"Er ist ein sehr guter Spieler von dem ich viel halte", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Samstag in Köln, "natürlich würde man gerne mit seinen Spielern weiterarbeiten, das ist ganz normal." Allerdings meinte der Coach auch: "Er ist alt genug, dass er seine Entscheidung selbst treffen kann." Klingt alles schwer nach Abschied im Sommer.