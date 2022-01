Grüezi, Fifa! Robert Lewandowskis Wahnsinns-Zahlen für den Weltfußballer-Titel

Robert Lewandowski trifft beim 4:0 in Köln dreimal und erreicht als zweiter Spieler nach Gerd Müller die Marke von 300 Bundesliga-Treffern. Wird er am Montagabend Weltfußballer? "Die Zahlen sind schon Wahnsinn."

München - Dass die Bayern mehr oder weniger im Vorbeigehen einen neuen Rekord aufstellten, dass sie durch das souveräne 4:0 beim 1. FC Köln die Bestmarke von nun 66 Bundesliga-Spielen in Serie mit Torerfolg zementierten, geriet zur Selbstverständlichkeit, war jedoch angesichts des Dreierpacks von Robert Lewandowski zwangsläufig.

Die Duftmarke des Bayern-Torjägers kam zur rechten Zeit, zwei Tage vor der Gala zu "The Best Fifa Football Awards 2021" am Montagabend (ab 19 Uhr live bei Sky und im AZ-Liveticker) in Zürich. Als müsse sich er sich überhaupt in Erinnerung bringen.

Lewandowski könnte Titel nach 2021 zum zweiten Mal in Folge holen

Aber gut, man kann nie genug treffen. Und nie genug Trophäen einheimsen. Also schickte Lewandowski nach Zürich ein: Grüezi! Der 33-Jährige hofft auf die Wiederholung seines Triumphes von 2021, um sich erneut Weltfußballer nennen zu dürfen. Lewandowskis Konkurrenten unter den letzten Drei bei der vom Weltverband durchgeführten Wahl: Lionel Messi (Paris St. Germain) sowie Mo Salah vom FC Liverpool. Wer wird "The Best"? Beim traditionsreicheren und prestigeträchtigeren "Ballon d'Or" Ende November hatte Lewandowski zur Verwunderung vieler Experten und Fans gegenüber Messi den Kürzeren gezogen.

Der erste Streich: Robert Lewandowski trifft nach präzisem Zuspiel von Thomas Müller zum 1:0 gegen den 1. FC Köln. © imago images/Team 2

Nicht nur deshalb glauben Insider an einen Erfolg von Lewandowski bei der Wahl diesen Montag. Die Empörung über sein Scheitern im Herbst könnte ihm die entscheidenden Punkte geben.

"Für jeden Fußballer ist es wichtig, wenn du Preise und Titel gewinnst - sowohl auf mannschaftlicher als auch persönlicher Ebene. Ich würde mich sehr freuen, wenn er gewinnt. Verdient wäre es", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor der wegen der Corona-Pandemie online durchgeführten Zeremonie.

65 Tore fehlen noch zu Gerd Müllers Bundesliga-Rekord

Nagelsmann umriss noch einmal das vielschichtige Profil des Weltklassestürmers: "Neben den Toren hat Lewy gegen Köln viel gearbeitet und hatte oft eine sehr gute Position. Es ist eine der großen Qualität von ihm, dass er viele Angriffe einleiten möchte, dann in den Sechzehner nachsprintet und auf eine Flanke oder einen Querball wartet." Und dann macht es bumm.

Auch mit links ganz sicher vor dem Tor: Lewandowski lässt Köln-Keeper Marvin Schwäbe keine Abwehrchance - 0:3. © imago images/Laci Perenyi

Ergibt auf seinem Konto nach nun 19 Spieltagen 23 Tore - jedoch (tatsächlich!) eins weniger als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr.

41 Bundesliga-Tore: Knackt Lewy seine Bestmarke vom letzten Jahr?

Dennoch ist Lewandowskis Rekordausbeute von 41 Saison-Treffern schwer in Gefahr, schließlich verpasste er 2020/21 im April vier Spiele wegen einer Bänderdehnung. In Köln erreichte der Pole mit seinen Toren in der 9., 62. und 74. Minute die Marke von genau 300 Bundesliga-Toren (davon 38 Elfmeter), und das als zweiter Spieler überhaupt. "Die Zahlen sind schon Wahnsinn", freute sich Lewandowski, "ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Tore in der Bundesliga erzielen würde. Mit ein bisschen Abstand kann ich vielleicht ein wenig länger darüber nachdenken und einfach stolz sein."

Der Dreierpack ist perfekt: Lewandowski mit dem 4:0, Leroy Sané hatte ihn zuvor perfekt freigespielt. © imago images/Mika Volkmann

Und weiter angreifen. Bayern-Legende Gerd Müller, der im August verstorbene Bomber der Nation, steht auf Rang eins des ewigen Ballermann-Rankings mit (früher) scheinbar unerreichbaren 365 Toren, erzielt in nur 350 Liga-Partien. Zum Vergleich: Sein Herausforderer steht aktuell bei 369 absolvierten Spielen.

Für Lewandowski heißt das: Nur noch 65. Sein Vertrag läuft bis 2023, die Bayern wollen verlängern mit dem Top-Athleten, der scheinbar nicht altert. Um weitere zwei Jahre will man "The Body" binden - so das Ziel der Bosse. Erste, vorsichtige Annäherungen gibt es bereits. Sich auch noch diesen Müller-Rekord zu schnappen, könnte ein gewichtiges Argument pro Verbleib bei Bayern sein für den ehrgeizigen Mittelstürmer.