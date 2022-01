"The Best"-Gala der FIFA jetzt im Liveticker: Verteidigt Robert Lewandowski seinen Weltfußballer-Titel?

Schnappt sich Robert Lewandowski die nächste große individuelle Auszeichnung? Am Montagabend ehrt die FIFA im Rahmen ihrer "The Best"-Gala wieder die besten Fußballer des Planeten - darunter auch den Weltfußballer. Der Pole geht als Titelverteidiger ins Rennen zählt neben Lionel Messi (Paris Saint-Germain) und Mohamed Salah (FC Liverpool) auch dieses Jahr wieder zu den drei Nominierten. Auch Manuel Neuer darf sich womöglich über eine Auszeichnung freuen. Der Bayern-Kapitän ist in der Kategorie "Torwart des Jahres" nominiert, wo er sich gegen Europameister Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) und Champions-League-Sieger Eduard Mendy (FC Chelsea) durchsetzen muss. Verfolgen Sie die Gala am Montag ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!