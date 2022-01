Lothar Matthäus in der AZ: "Lewy hätte es verdient, er ist einzigartig"

Weltfußballer-Wahl: Lothar Matthäus, der zweimal Weltfußballer wurde, macht sich in der AZ für Bayern-Star Robert Lewandowski stark.

München - Gleich zweimal stand Lothar Matthäus (60) ganz oben auf dem Gipfel – als bester Fußballspieler der Welt. 1990 wurde der deutsche Weltmeister-Kapitän von der Fachzeitschrift "World Soccer" zum inoffiziellen Weltfußballer gewählt, 1991 dann auch ganz offiziell von der Fifa, die diesen Titel erst dann einführte. Matthäus weiß also, wie's geht.

Matthäus drückt Lewandowski die Daumen

Und er hat einen klaren Favoriten für die Auszeichnung des besten Spielers im Jahr 2021, die am Abend in Zürich (hier geht's zum AZ-Liveticker) vergeben wird. "Robert Lewandowski hätte es absolut verdient. Was die Torausbeute betrifft, ist er einzigartig", sagt Matthäus im Gespräch mit der AZ: "Ich würde mich freuen – aus Sicht des FC Bayern und der gesamten Bundesliga. Ich drücke ihm die Daumen."

Im vergangenen Jahr hatte sich Lewandowski vor Cristiano Ronaldo und Lionel Messi durchgesetzt. Wie damals kürt eine internationale Jury den Sieger. Stimmberechtigt waren die Trainer aller Nationalteams, deren Kapitäne, je ein Journalist aus jedem Land und die Fans. Neben Lewy und Messi (Paris Saint-Germain) ist diesmal auch Mohamed Salah (FC Liverpool) nominiert.

Den "Ballon d'Or" gewann Messi

Doch dem Ägypter rechnet Matthäus keine Chancen aus. "Salah wird sich da nicht einmischen, es ist ein Zweikampf zwischen Lewandowski und Messi. Und ich finde es schön, dass es so knapp ist, man muss das Ergebnis akzeptieren – egal, wie es letztlich ausfällt." Beim "Ballon d'Or", der Wahl der französischen Zeitung "France Football", setzte sich Messi vor Lewandowski durch.

Der Argentinier gewann 2021 die Copa América, es war sein erster großer Triumph mit dem Nationalteam. Auf Klubebene dominierte allerdings Lewandowski klar.

Weltfußballer Lewandowski? Das sagen die Bayern-Spieler

Für Serge Gnabry kann es deshalb nur einen Sieger geben: Lewy. "Er war in den vergangenen beiden Jahren der konstanteste Spieler", sagt Gnabry. "Ich würde mich sehr freuen, wenn er gewinnt. Er hat so viele Tore geschossen und Rekorde gebrochen, er verdient es." Aus Sicht von Kapitän Manuel Neuer, der auf die Auszeichnung als Welttorhüter hoffen darf, ist Lewandowski schlicht "eine Maschine. Wir sind froh und dankbar, dass er bei uns spielt."

Aus deutscher Sicht ebenfalls interessant: Thomas Tuchel von Champions-League-Sieger FC Chelsea könnte bei der Fifa-Wahl als Welttrainer geehrt werden.