Achtelfinale der Champions League: FC Bayern trifft auf Paris Saint-Germain

Ganz schweres Los für den FC Bayern: Im Achtelfinale der Champions League geht es für die Münchner gegen Paris Saint-Germain.

Nyon - Der FC Bayern trifft im Achtelfinale der Champions League auf Paris Saint-Germain. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Es kommt also zur Neuauflage des Endspiels von 2020, in dem sich die Münchner dank eines Kopfballtreffers von Kingsley Coman mit 1:0 durchsetzten.

"Wir haben unsere Erfahrungen gemacht mit Paris – eine sehr positive. Es ist mit der schwerste Gegner, den man bekommen kann. Wir wissen genau, was auf uns zu kommt", sagt Vorstandsboss Oliver Kahn zur Auslosung.

Nagelsmann: "Perfekte Gruppenphase damit nicht belohnt"

"PSG ist ein schwieriger Gegner. Die perfekte Gruppenphase wird damit nicht belohnt", erklärte Trainer Julian Nagelsmann im Rahmen der Spieltags-PK zum morgigen Bundesliga-Auftritt gegen Werder Bremen (live bei Sat1. und Sky sowie im AZ-Liveticker). Die Mannschaft verfüge wie der FC Bayern über viele Weltklassespieler: "Das ist Champions League, da ist es normal, dass es im Achtelfinale keinen leichten Gegner mehr gibt."

Auf die Frage, wie er mit dem Thema jetzt in der Kommunikation mit den Spielern umgehe, antwortete Nagelsmann: "Es macht keinen Sinn, jetzt über Paris zu sprechen. Wenn ich Spieler wäre und mein Trainer würde damit kommen, würde ich denken, dass er zu tief ins Glas geschaut hat."

Salihamidzic: "Für jeden Fußballfan ein Leckerbissen"

Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Es ist ein Top-Spiel gegen ein Top-Gegner, eine der besten Mannschaften der Welt, mit absoluten Weltstars. Ich freue mich auf die Spiele. Es ist für jeden Fußballfan ein Leckerbissen."

Paris war in der Gruppe punkt- und torgleich mit Benfica Lissabon, wurde aufgrund der weniger erzielten Auswärtstore aber nur Zweiter. Wann genau die Partien stattfinden werden, ist noch unklar. Die Hinspiele finden am 14. und 15. sowie 21. und 22. Februar, die Rückspiele am 7. und 8. sowie 14. und 15. März 2023 statt.

Auch die anderen deutschen Teilnehmer haben schwere Lose erwischt: Für RB Leipzig geht es gegen Manchester City, Eintracht Frankfurt bekommt es mit der SSC Neapel zu tun und Borussia Dortmund spielt gegen den FC Chelsea.