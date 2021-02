Welcher Promi ist die Schildkröte bei "The Masked Singer" 2021?

Bunt, wild, ausgefallen: Fans der Show "The Masked Singer" 2021 sind begeistert von der Schildkröte. Hat sich passend zum Piraten-Motto ein bekannter Seemanns-Rocker in das Kostüm geworfen?

Ist das etwa Captain Jack Sparrow, der bei "The Masked Singer" 2021 auftritt? Das Kostüm der Schildkröte hat eine große Ähnlichkeit zu dem Filmpiraten.

"Yo-ho, yo-ho, Piraten haben's gut": Ob dieser Song aus dem Filmklassiker "Fluch der Karibik" einer der Songs der Schildkröte bei "The Masked Singer" 2021 sein wird? Das Kostüm des Reptils erinnert optisch stark an Johnny Depp als Captain Jack Sparrow.

Steckt ein Schlagerstar in der Schildkröte bei "The Masked Singer" 2021?

Auf Instagram wird die Schildkröte als "erfahrener Seemann, der den Gezeiten trotzt und keine Angst vor der großen Bühne hat" beschrieben. Die Fans der ProSieben-Show sind begeistert von der Verkleidung.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert

In den Kommentaren rätseln sie über die Identität des kostümierten Promis. Könnte es vielleicht ein Mitglied der Seemanns-Rock-Band "Santiano" sein? Oder vielleicht doch Michael Patrick Kelly? Sein Bruder Angelo war immerhin in der zweiten Staffel von "The Masked Singer" als Kakerlake verkleidet.

Sind die Achtziger mit Thomas Anders zurück?

Die Jury hat eine andere Vermutung und tippt auf einen Schlagerstar. Hat sich Florian Silbereisen etwa als Schildkröte verkleidet? Heißer Tipp im Netz: Ex-"Modern Talking"-Star Thomas Anders.

So viel Arbeit steckt im Kostüm der Schildkröte

Das Kostüm der Schildkröte gehört zu den aufwändigsten der neuen Staffel. Darin wurden in 400 Stunden unter anderem Muscheln, Perlen, Münzen, Strasssteine, Leder, extra gegossene Wolle, Paillettenstoff, Alcantara, Metall und Brokatstoff verarbeitet.

Mit einem Gesamtgewicht von zehn Kilo dürfte es für den verkleideten VIP anstrengend sein, auf der Bühne seine Liedchen zu trällern.

Alle Kostüme von "The Masked Singer" 2021 im Überblick

Insgesamt gibt es bei der aktuellen Staffel 2021 zehn Promi-Kostüme. Außerdem dabei: Dinosaurier, Einhorn, Flamingo, Küken, Leopard, Monstronaut, Quokka, Stier und Schwein.