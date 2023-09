Top und Flops der Promis auf dem Oktoberfest: Stylist bewertet exklusiv die Trachten-Outfits

BrauerPhotos / J.Reetz 16 Grundsätzlich ist Marc Terenzis Outfit ja super. Nur bitte ohne Halskette. Und der obere und untere Knopf der Weste muss immer offen bleiben. Und Charivari oder Gürtel. Aber die blaue Stickerei ist definitiv super. Bei Verena Kerth würde mir die Devise 'Less is more' etwas mehr gefallen. Also ohne Halskette und mit einer schlichteren Bluse oder Schürze. Aber die beiden strahlen glücklich um die Wette.