BMW lädt Promis zum Armbrustschießen: Welcher Promi auf dem Oktoberfest abräumte

Beim diesjährigen "BMW-Armbrustschießen" trafen Jutta Speidel, Michaela May, Marianne und Michael, Mariella Ahrens, Django Asül, Joelina Drews, Uschi Dämmrich von Luttitz, Josef Schmid, Alexandra Polzin und Gerhard Leinauer und zahlreiche weitere Promis ins Schwarze.

Michaela May

BrauerPhotos / A.Schulze 17 Michaela May

Michaela May, Tiger Kirchharz und Joey Heindle

BrauerPhotos 17 Michaela May, Tiger Kirchharz und Joey Heindle

Es gehört zum Oktoberfest mittlerweile genauso dazu wie die Tracht und die Brezen: Das traditionelle "BMW-Armbrustschießen", das alljährlich am ersten Wiesn-Montag stattfindet – in diesem Jahr zum bereits 18. Mal. Auch im Terminkalender der Prominenten hat die Veranstaltung ihren festen Platz. Denn neben Bier, bayerischen Schmankerln und guter Stimmung ist jedes Mal auch eine besondere Gaudi inklusive: Die Gäste dürfen – wie es der Name sagt – ihr Glück an der Armbrust versuchen.

Münchner Prominenz versammelt sich zum Armbrust-Schießen

Die Schießhalle des Armbrustschützenzeltes der Familie Inselkammer platzte vor lauter VIPs fast aus allen Nähten. Gastgeber Bernd Döpke, der Leiter der BMW Niederlassung München, konnte neben zahlreichen Kunden und Geschäftspartnern auch viel Prominenz aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Showgeschäft begrüßen.

"BMW-Armbrustschießen": Gästeliste voller VIPs

Zu den Gästen zählten u.a. die Schauspielerinnen Jutta Speidel, Michaela May, Mariella Ahrens und Nicole Belstler-Boettcher, die Schauspieler Marcus Grüsser und Manuel Cortez, das Volksmusik-Duo Marianne und Michael, das Moderatoren-Duo Alexandra Polzin und Gerhard Leinauer, CSU-Politikerin und Münchner Stadtministerin Kristina Frank und der Landtagsabgeordnete Josef Schmid (ehemaliger Bürgermeister) mit seiner Frau Natalie. In diesem Jahr begeisterte Kabarettist Django Asül die Gäste mit seinem Auftritt – Thema "A ghmahde Wiesn" – ebenfalls ein Volltreffer.

Hohe Ambitionen an der Armbrust

Ab 17 Uhr trafen sich die Gäste in der Schießhalle des Armbrustschützenzeltes von Peter und Katharina Inselkammer. Spannen, anlegen, zielen und dann schießen – nach einer Einführung in den richtigen Umgang mit der Armbrust von den Profis der Schützengilde Winzerer Fähndl e.V. unter dem Vorsitz von Klaus Feierlein (1.Gildemeister) gab es gleich eine lange Schlange am Schießstand. Denn diesen Spaß ließ sich kaum einer der Gäste entgehen. Die Promis bewiesen Geschick und durchaus Ehrgeiz…

So auch Jutta Speidel, die zum zweiten Mal dabei war und in diesem Jahr statt im Dirndl in der Lederhose. Bei ihrem letzten Besuch hatte sie den ersten Platz bei den Damen belegt: "Und auch heute ist das Ziel natürlich wieder gewinnen", meinte sie lachend. "Das Armbrustschießen ist immer eine zünftige Veranstaltung. Und da ist eine gescheite Lederhose viel praktischer als ein Dirndl."

Jutta Speidel: "Immer ein großer Spaß"

Sie freute sich über das Treffen mit ihrer Kollegin, Schauspielerin Michaela May: "Ich schieße ganz gerne – und treffe auch gerne", meinte diese schmunzelnd. "Ich war schon öfter hier und es ist immer ein großer Spaß." Übung macht den Meister? Michaela May: "Ehrlich gesagt habe ich nicht das Gefühl, dass es mit der Zeit einfacher wird…." Was war bzw. ist ihr persönlicher Wiesn-Volltreffer? "Krinoline fahren! Das habe ich früher immer schon mit meiner Oma gemacht.

Mittlerweile wird sie elektrisch betrieben, ist aber nach wie vor wunderschön", so die Schauspielerin, die dann zum Ende spontan beim Auftritt der Blaskapelle dirigierte. Neuland betrat hingegen Schauspielerin Michaela Ahrens. Und das erfolgreich: "Luftgewehr kann ich, aber die Armbrust ist eine Premiere. Und ich habe immerhin auch ins Schwarze getroffen."

Jürgen Drews Tochter zeigt sich mit Freund Adrian Louis

Erstmals dabei waren auch Sängerin Joelina Drews (Tochter von Jürgen Drews) und ihr Freund, Produzent Adrian Louis: "Wenn ich schon hier bin, dann schieße ich natürlich auch", so Joelina. "Ein Riesenspaß. Es ist unser erster und zugleich letzter Wiesntermin in diesem Jahr", erzählte sie. "Morgen geht es nach Hamburg zu einem Job und dann mit meinen Eltern eine Woche nach Mallorca."

Die beiden kamen zusammen mit ihrem Musiker-Kollegen Joey Heindle, der ebenfalls an der richtigen Adresse war: "Ich bin ein Action-Man. Und das hier ist doch viel lustiger, als nur im Zelt zu sitzen."

Gastgeber Bernd Döpke: "Unbedingt vorher eine Maß trinken"

Gastgeber Bernd Döpke begrüßte die Gäste und freute sich über die vielen aktiven Teilnehmer:innen: "Es ist das 18. BMW Armbrustschießen und wir sind somit mittlerweile volljährig geworden. Es ist eine wunderbare Tradition." Er gab den Gästen noch einen guten Tipp mit auf den Weg zum Schießstand: "Unbedingt vorher eine Maß trinken! Denn dann ist man später beim Schießen entspannter."

Bevor es beim Schießen losging, gab es Lachmuskeltraining: Django Asül begeisterte die Gäste mit seinem Auftritt zum Thema "A ghmahde Wiesn" und ging dabei auf Themen wie Mobilität und Nachhaltigkeit ein. Am Ende bekam er viel Applaus von den Gästen. Welche Rolle spielt die Wiesn für ihn? "Ich bin der klassische Mittags-unter-der-Woche-Wiesngeher", erzählte er. "Also eher gemütlich als die Hard Core-Variante", meinte er lachend.

Für Schauspieler Marcus Grüsser und seine Frau Sylvie war das Event der Startschuss in die Wiesn-Saison, ebenso wie für Alexandra Polzin und Gerhard Leinauer: "Das Armbrustschießen hier hat eine lange Tradition – auch für uns. Die Stimmung ist super und man trifft viele aus der Branche", so Alexandra Polzin.

Viel Geschick bewies Politikerin Kristina Frank, die gleich viermal ins Schwarze traf: "Ich hatte einfach einen guten Lehrer", gab sie sich bescheiden.

Promis geben Tipps an der Armbrust

"Zielwasser trinken ist wichtig – für mich allerdings nur in Form von Wasser statt Bier", meinte Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz. Und Schauspieler Manuel Cortez, der mit seiner Lebensgefährtin Saina Bayatpur kam, meinte: "Wir sind zum zweiten Mal dabei. Wichtig ist es, beim Ausatmen abzudrücken und nicht beim Einatmen. Dann hat man eine ruhigere Hand."

"Wir lieben das Oktoberfest und sind auch immer sehr gerne hier beim Armbrustschießen", erzählten Marianne & Michael. "Ein Volltreffer für uns ist aber immer auch unsere eigene Wiesn-Veranstaltung zugunsten unseres Vereins 'Frohes Herz', die nächste Woche stattfindet. Darauf freuen wir uns schon sehr."

Das sind die Wiesn-Volltreffer der Stars

Politiker Josef Schmid musste bei der Frage nach seinem persönlichen Wiesn-Volltreffer nicht lange überlegen: "Als ich damals als neuer Wiesn-Chef das erste Platzkonzert hier auf der Wiesn dirigieren durfte. Das war ein ganz besonderes Highlight. Aber auch diese Veranstaltung ist immer wieder ein Volltreffer. Man freut sich, wenn man eingeladen ist und mitmachen darf."

Tänzerin Tiger Kirchharz (kam mit ihrer Schwester Sandra) machte den dritten Platz bei den Damen – und war damit der beste Promi des Abends. Das Talent wurde ihr quasi vererbt: "Unser Vater war im Schießclub und wir sind mit der Materie seit Anfang an vertraut", erzählte sie. "Die Armbrust war für uns beide allerdings eine Premiere."

"Es war wie immer ein riesengroßer Spaß, aber gewonnen habe ich heute leider nicht", erzählte Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher. "Aber: Dabei sein ist alles. Ich muss weiter üben und nächstes Jahr nochmals hierher kommen."

Bei Bier und bayerischen Schmankerln außerdem dabei: Stefan Teuchert (Leiter Vertrieb BMW Deutschland) mit Frau Katja, Zigarren-Guru Daniel Marshall aus L.A., Fashion-Expertin und Bloggerin Jeannette Graf, Musiker Mike Kraus (Sohn von Peter Kraus), das Schauspieler-Paar Darya und Philip Birnstiel, Trachten-Designerin Sandra Abt ("Alpenherz"), Moderatorin Carolin Henseler mit Mann Yannick Erkenbrecher, Influencerin Julia Pohl ("Gluecksmuetter"), Trachten-Designerin Sandra Abt ("AlpenHerz"), das Moderatoren-Paar Carolin Henseler und Yannick Erkenbrecher, uvm.