Schampus-Laune beim Wiesn-Bummel: Cathy Hummels animiert Oktoberfest-Chef zum Flirten

Wenn Cathy Hummels zum alljährlichen Wiesn-Bummel lädt, dann folgen die Promi-Freunde prompt – darunter auch Clemens Baumgärtner. Dem Chef des Oktoberfests bietet die Influencerin auf ihrem Event eine steile Flirt-Vorlage.

Simone Ballack, Lilly Becker, Sarah Engels, Alessandra Meyer-Wölden, Sophia Thiel, Désirée Nick – die Gästeliste beim Wiesn-Bummel 2023 konnte sich sehen lassen. Und alle VIP-Damen folgten dem Ruf einer besonderen Frau: Cathy Hummels. Die Moderatorin, Influencerin und Unternehmerin hatte zu ihrem alljährlichen Event geladen und bot neben dem Styling im Roomers Hotel den obligatorischen Rundgang über das Oktoberfest samt Einkehr ins Café Kaiserschmarrn. Ein biederes Kaffeekränzchen war das nicht, sondern eine ausgelassene Champagner-Sause.

Dagmar Wöhrl lobt Cathy Hummels Wiesn-Bummel: "Finde es toll, was sie auf die Beine stellt"

Für "Die Höhle der Löwen"-Star Dagmar Wöhrl war es am Montag nicht der erste Termin. Von Regine Sixts Damenwiesn ging es direkt zu Cathy Hummels Event, den sich die Unternehmerin auf keinen Fall entgehen lassen wollte. "Ich mag sie persönlich sehr gerne und ich finde es toll, was sie auf die Beine stellt", sagte sie im Gespräch mit der AZ. Ganz dem diesjährigen Wiesn-Bummel-Slogan "Love Edition" entsprechend stand alles im Zeichen der Liebe. Was das für Dagmar Wöhrl bedeutet, erklärte sie kurz und prägnant: "Liebe heißt für mich Familie!"

Keine Wiesn-Party für Magdalena Brzeska: "Ich gehe auf die 50 zu"

Für Magdalene Brzeska war der Ausflug und der Bummel mit Cathy Hummels eine Herzensangelegenheit, auch wenn sie kein besonderer Fan des Oktoberfests ist. "Ich bin ja keine große Wiesn-Besucherin", betonte sie. "Ich suche mir immer einen Tag aus und letztes Jahr war ich auch auf der Veranstaltung von der Cathy." Eine Party auf dem größten Volksfest der Welt hat für die ehemalige Profi-Sportlerin mittlerweile einen hohen Preis, wie sie erklärte: "Ich gehe auf die 50 zu, das heißt einen Tag feiern und eine Woche erholen."

Cathy Hummels findet im Wiesn-Chef einen Wing-Man: "Der Clemens hilft mir heute"

Von der Gastgeberin selbst fiel nach Wochen der Vorbereitung eine Last von den Schultern, Cathy Hummels zeigte sich erleichtert über das gelungene Event. "Ich bin sehr happy, weil alle ganz viel Spaß haben. Es gibt Kaiserschmarrn, Champagner und später fahren wir noch Riesenrad", sagte sie zur AZ. Vorab hatte die Münchnerin bereits betont, für die Wiesn in Flirt-Stimmung zu sein, doch irgendwie schien es bislang noch nicht so gut gelaufen zu sein. "Geht so, es könnte besser sein", lautete ihr Fazit.

Auf die Frage, ob sich die Männer überhaupt trauen, sie anzusprechen, schnappte sich Cathy Hummels kurzerhand den Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner. "Clemens, wenn du Single wärst und du würdest mich sehen, würdest du dich trauen, mich anzusprechen oder hättest du Hemmungen?" Vom Münchner Wirtschaftsreferent gab es darauf eine klare Antwort: "Nein, ich hätte keine Hemmungen." Es scheint, als habe die Ex-Frau von Mats Hummels den perfekten Wing-Man gefunden. "Der Clemens hilft mir heute."

Mit dieser Ansage ging es mit der gesamten Promi-Truppe zum Riesenrad, anschließend ließ Cathy Hummels den Tag mit ihren Gästen in Käfers Wiesn-Schenke ausklingen. Die Hilfe von Clemens Baumgartner hat sich wohl noch ausgezahlt.

Cathy Hummels ergattert neue Handynummer

"Mein Wiesn Bummel war ein voller Erfolg. Das ist für mich der Lohn für all die Liebe und Mühen, die mein Team und ich investiert haben! Das Motto "Love Edition" haben wir auch bestens erfüllt! Ich zumindest habe eine neue Handynummer in meinen Kontakten eingespeichert", erklärt die Gastgeberin am Ende des Events fröhlich. Wer ihr Wiesn-Flirt gewesen ist, will sie zunächst nicht verraten...