Cathy Hummels zeigt ihr Haus in München: Warum vor dem Oktoberfest noch Homeoffice angesagt ist

Am Samstag startet das Oktoberfest in München. Natürlich wird auch Moderatorin Cathy Hummels dabei sein – und sogar ein eigenes Promi-Event veranstalten. Die AZ hat Cathy Hummels vorab begleitet und zu Hause im neuen Haus in Schwabing besucht.

Cathy Hummels lebt und arbeitet in ihrem neu gekauften Haus in München. Die AZ hat sie besucht...

Ben Sagmeister 15 Cathy Hummels lebt und arbeitet in ihrem neu gekauften Haus in München. Die AZ hat sie besucht...

Die Aufregung und Anspannung ist riesig. Moderatorin und Geschäftsfrau Cathy Hummels steckt mitten in den allerletzten Vorbereitungen für ihren Wiesn-Bummel, den sie am Montag in München veranstaltet. Mehrere Locations will sie mit ihren geladenen prominenten Gästen besuchen. "Auf der Wiesn darf man auch mal die Sau raus lassen. Dafür steht das Oktoberfest doch auch. Es geht um das Zelebrieren von Lebensfreude, Spaß und die Liebe", so Cathy Hummels zur AZ.

Wiesn-Bummel von Cathy Hummels: Findet sich auf dem Oktoberfest eine neue Liebe?

Die Liebe soll ganz im Fokus ihres Promi-Events stehen. Vor dem Zelt-Besuch auf dem Oktoberfest dürfen sich die rund 150 Gäste von Cathy Hummels im Roomers Hotel zurechtmachen – und sich unter anderem auch von einer Tarot-Karten-Legerin beraten lassen. "Ich will im Vorfeld unbedingt wissen, ob ich vielleicht dort wirklich die Liebe finde", lacht Single Cathy Hummels. "Gleiches gilt für all meine Gäste."

Team-Meetings am Esstisch bei Cathy Hummels zu Hause in Schwabing

Als die AZ Cathy Hummels in ihrem neuen stylischen Haus in Schwabing besucht, sitzt ihr gesamtes neunköpfiges Team am riesigen Marmor-Tisch im Erdgeschoss. Es herrscht eine heimelige Atmosphäre, aber auch volle Konzentration. Durcheinander geredet wird nicht. "Aktuell treffen wir uns regelmäßig bei mir zu Hause und arbeiten an der Feinjustierung. So klappen die Abstimmungsprozesse noch besser. Wenn wir gemeinsam an meinem Esstisch sitzen, dann stärkt das zusätzlich das Teamgefühl", so die 35-Jährige. "Der Wiesn-Bummel soll legendär werden, deshalb legen wir uns als Team so ins Zeug."

Intensive Gespräche, aber keine Hektik: Die letzten Planungen für den Wiesn-Bummel stehen an © Ben Sagmeister

Als Chefin nimmt sich Cathy Hummels zunächst zurück, hört sich die finalen Pläne der Angestellten geduldig an. Es geht u.a. um die Styling-Lounge, Deko und den knappen Zeitplan. "Jeder hat ein anderes Aufgabengebiet und deckt verschiedene Bereiche für die Organisation des Wiesn-Bummels ab", erklärt Hummels. Mit ihren Promis wird Cathy Hummels am Montag zum Café Kaiserschmarrn gebracht, ehe man am späten Nachmittag über die Theresienwiese bummelt, Fahrgeschäfte testet und abends in Käfers Wiesn-Schänke feiert.

Auffällig: Cathy Hummels schenkt ihren Mitarbeitern viel Vertrauen und maximale Freiheiten. Sie sagt aber auch: "Allerdings bin ich in alle Prozesse involviert. Am Ende besprechen wir die konkrete Umsetzung. Das klappt gut. Die Koordination ist die größte Herausforderung im Vorfeld des Wiesn-Bummels. Ich überwache sehr genau, dass alle Fristen eingehalten werden. Nur so kann man erfolgreich und gemeinsam zusammenarbeiten." Manchmal muss Cathy Hummels auch schnell und klug reagieren. Dann wechselt sie den Raum und geht ins pinke Zimmer: "Mein Büro ist mein liebster Rückzugsort. Dort bin ich, wenn ich mich konzentrieren muss und strategische Entscheidungen treffe."

Helle Farben und Erdtöne – nur noch Cathy Hummels Büro ist Pink

Für kurze Telefonate oder Terminplanungen geht Cathy Hummels auch ins Wohnzimmer ihrer Schwabinger Villa. Alles ist in Creme- und Brauntönen gehalten. Ein riesiges, rundes Sofa mit vielen Kissen dominiert den schlicht gehaltenen Raum, in dem ein Teppich in 3D-Muster liegt. Die Vorhänge sind bodenlang, aber dennoch lichtdurchlässig. Nur die Kirschlorbeer-Hecke im Garten bietet den notwendigen Sichtschutz.

Cathy Hummels am Handy: Termine müssen koordiniert und Fristen eingehalten werden © Ben Sagmeister

Cathy Hummels: "Wenn ich nicht arbeiten würde, dann geht nichts voran"

Nach der Scheidung von Fußballer Mats Hummels (34) setzt sich Cathy Hummels längst nicht zur Ruhe: "Wenn ich nicht arbeiten würde, dann geht nichts voran. So ist das eben in der Selbstständigkeit. Selbstständigkeit heißt auch, dass die ganze Verantwortung auf mir lastet. Ich leite ein ganz tolles Team, das es mir aber auch leicht macht, die Chefin zu sein."

Team-Foto im Garten: Cathy Hummels mit Angestellten © Ben Sagmeister

Arbeits-Alltag von Cathy Hummels: "Unter der Woche arbeite ich wie andere auch sehr hart"

Der Tag von Cathy Hummels beginnt schon früh: "Unter der Woche arbeite ich wie andere auch sehr hart. Ich stehe morgens um 6 Uhr auf und falle um halb 11 todmüde ins Bett. Aktuell bleibt tagsüber keine Zeit, um zu chillen." Dennoch hält sie sich Samstage und Sonntage frei: "Die Wochenenden gehören ganz meinem Sohn."

Schwabinger Haus von Cathy Hummels: Ein neuer Mann war noch nicht zu Gast

Seit Frühjahr wohnt Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig in Schwabing. Herren-Besuch hatte sie nach eigenen Angaben noch nicht. "In mein neues Haus lade ich so schnell keinen Mann ein. Das ist Cathys Casa. Hier wohnen Ludi und ich. Da hat ein neuer Kerl so schnell nichts zu suchen", lacht Cathy Hummels. Über ihren Sohn sagt die stolze Mutter: "Er ist mit seinen fünf Jahren schon sehr wortgewaltig. Einfach ein toller Bub. Mats und ich sind sehr stolze Eltern."

Männer in Flirt-Laune: Cathy Hummels findet Anmachsprüche der Schwabinger nicht schlecht

Nach getaner Arbeit dreht Cathy Hummels gern noch ihre Runden in der Nachbarschaft – und ist auch mal in Flirt-Laune: "Ich gehe am Abend gern noch durch Schwabing spazieren und werde relativ oft von Männern angesprochen. Tatsächlich sind die Anmachsprüche gar nicht mal so schlecht, aber Mr. Right war einfach noch nicht dabei." Vielleicht ja dann tatsächlich auf dem Oktoberfest...