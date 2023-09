Regine Sixt feiert Damenwiesn: Frauenpower im Schützenfestzelt auf der Wiesn

Regine Sixt feiert mit 1.000 Promi-Frauen im Schützenfestzelt auf der Damenwiesn den Zusammenhalt.

"Diese geballte Frauen-Power im weiß-blau bayerischen Wiesnhimmel – das können nur wir. Das wird eine Riesen-Wiesn-Gaudi" – das schrieb Mietwagen-Königin Regine Sixt in ihrer heiß begehrten Einladung. Jetzt war es endlich wieder so weit. Endlich wieder Damenwiesn.

1.000 Promi-Frauen folgten am Montagmittag der Einladung, die einem Ritterinschlag gleicht in Reinbolds Schützenfestzelt. "Ihr seid meine treuen Weggefährtinnen, seit vielen Jahren! Ihr alle seid mir so unglaublich kostbar – wie funkelnde Diamanten-Sterne am Himmel", schwärmte Regine Sixt gerührt. Männer waren offiziell nicht geladen.

"Weltmeisterin im Multitasking": Loblieb auf Regine Sixt auf der Damenwiesn

"Bei meinen vielen Reisen rund um die Welt für Sixt konnte ich meine Augen nicht vor dem Leid notleidender Kinder verschließen. Deshalb habe ich vor 25 Jahren die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung 'Tränchen trocknen' gegründet", erklärte sie die Hintergründe. Und: "Heute sind hier die unterschiedlichsten Kulturen, Nationen, Religionen und Sprachen friedlich vereint – was für ein Vorbild für die ganze Welt, gerade in unseren bewegten Zeiten!"

In ihrer Laudatio brachte es die ehemalige "Bunte"-Chefredakteurin Patricia Riekel auf den Punkt: "Ich bin quasi nur die Vorgruppe. Wenn ich Regine Sixt beschreiben sollte, würde ich von einem Superlativ zum nächsten kommen. Sie ist Weltmeisterin im Multitasking, ihre Durchsetzungskraft ist legendär, sie ist eine Unternehmerin mit einem internationalen Mobilitätskonzern mit 2.000 Standorten, die in ihrem Leben so viel erreicht hat, wofür andere mehrere Leben brauchen und darüber hinaus noch acht Enkelkinder hat."

Riekel weiter: "Regine ist eine zuverlässige Freundin. Und sollte ich mal irgendwo auf der Welt stranden, zum Beispiel in der Wüste Gobi, würde ich nicht die Botschaft, sondern Regine Sixt anrufen, durch ihre Kontakte und ihre Hartnäckigkeit würde sie das Problem schnell lösen. Und genauso setzt sie sich ein, Tränchen zu trocknen mit ihrem Kinderhilfswerk, inzwischen schon 350 Projekte und Initiativen in über 65 Ländern."

Frau von Markus bei der Damenwiesn: "Finde es gut, dass wir uns vernetzen"

Mit dabei: Karin Baumüller-Söder, von Kopf bis Fuß in Pink. Ihr Mann, Ministerpräsident Markus Söder, durfte nicht mit: "Der muss heute arbeiten", sagte sie lachend. "Hier sind ganz viele beeindruckende Frauen, die ganz viel leisten, die Damen hier haben einen starken Zusammenhalt, ich finde es gut, dass wir uns zusammen treffen und uns vernetzen."

Unter den Frauen, denen von Nino de Angelo und Roberto Blanco eingeheizt wurde: Auma Obama, Autorin und Halbschwester des Ex-US-Präsidenten, Unternehmerin Evi Brandl, Uschi Glas, Marianne Hartl und Charlotte Knobloch.