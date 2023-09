Almauftrieb mit Mega-VIP-Rummel: Lustige Promi-Verwechslung und besondere Pärchen-Premiere

Am Sonntagabend fand auf dem Oktoberfest der legendäre Almauftrieb statt. Zahlreiche Promis aus TV, Musik und Politik feierten das 25. Jubiläum. Bei dieser Fülle an Gästen kann dem Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner mal ein Fehler unterlaufen. Welches Promi-Paar hat auf dem exklusiven Event erstmals gemeinsam Premiere gefeiert?

Es war die Party des Jahres und ein Wiesn-Spektakel, das seinesgleichen sucht. Am zweiten Oktoberfest-Tag feierte die illustre VIP-Gesellschaft den legendären Almauftrieb in Käfers Wiesn-Schänke. Auf der Veranstaltung dürfte die Promi-Dichte so hoch gewesen sein wie selten zuvor. Bereits am Eingang stapelten sich die Gäste aus Showbiz, Sport und Politik, um Einlass zum exklusiven Event zu bekommen. Die Einladungen waren heiß begehrt, die Plätze beim Almauftrieb seit Monaten ausgebucht. Wer feierte ausgelassen mit wem, welcher VIP trat ins Fettnäpfchen? Die AZ war vor Ort.

Fauxpas beim Almauftrieb: Clemens Baumgärtner verwechselt Schauspielerin mit Playmate

Noch bevor man einen Schritt in Käfers Wiesn-Schänke getan hatte, liefen einem vor der Türe Promis wie Sophia Thiel, Désirée Nick und Roberto Blanco über den Weg. Auch Münchens Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner schaute vorbei und wurde noch vor dem Eingang in einen Plausch verwickelt. Wird er häufiger beim Gang über das Oktoberfest spontan angesprochen? "Ja, das passiert schon ab und an mal", sagte er zur AZ. "Wenn du 47 Jahre in München verbracht hast und ein paar Jahre Wirtschaftsreferent warst, dann finde ich das schön, das freut mich."

Eine solch glamouröse VIP-Veranstaltung ist aber auch für Clemens Baumgärtner etwas Besonderes – da kann es schonmal zu Verwechslungen kommen. "Mich freut das, wenn man ein paar Worte mit den Promis wechseln kann. Gitta Saxx kommt gerade hinter uns." Dabei handelte es sich jedoch nicht um das Jahrhundert-Playmate, sondern um Schauspielerin Simone Thomalla. Den kleinen Fauxpas nahm der Wiesn-Chef mit Humor und lachte: "Sehen Sie, ich kenne mich nicht so gut aus."

Simone Thomalla © BrauerPhotos / J.Reetz

Giulia Siegel feiert Almauftrieb: "Ich habe seit 25 Jahren den gleichen Tisch"

Giulia Siegel kam für den Almauftrieb extra aus Berlin – die Münchnerin hatte am ersten Wiesn-Tag im Berliner Hofbräu einen Job als DJane. "Ich war in meinem ganzen Leben noch nie in München beim Anstich", sagte sie im Gespräch mit der AZ. "Die letzten 30 Jahre hab ich jeden ersten Wiesn-Samstag irgendwo anders aufgelegt." Trotzdem war es für die 48-Jährige wichtig, für die größte Oktoberfest-Party des Jahres zurück zu sein. "Ich habe seit 25 Jahren den gleichen Tisch. Es ist wie ein Stammtisch, zu dem ganz viele Leute einfliegen, die ich nur ein bis zweimal im Jahr sehe. [...] Ich bin seit dem ersten Tag mit dabei."

Giulia Siegel und Freund Ludwig Heer © BrauerPhotos / J.Reetz

Können Promis es auf der Wiesn krachen lassen? "Am Ende entscheidet der Alkoholpegel"

Die Stimmung beim 25-jährigen Jubiläum war ausgelassen, Promi-Freunde wie Lilly Becker und Alessandra Meyer-Wölden feierten zusammen. Monica Ivancan hielt es nicht auf ihrem Platz, sie schunkelte fröhlich auf der Bank mit ihren Freunden. Die Veranstalter Evelyn und Philip Greffenius schenkten extra einen eigenen Edition Almauftrieb Wein aus, der auf 1.111 Flaschen limitiert ist. Aber ist es als Person des öffentlichen Lebens auf dem Oktoberfest überhaupt möglich, es richtig krachen zu lassen, wenn an jeder Ecke Fotografen und Kamera-Teams stehen? Dazu erklärte Giulia Siegel: "Der große Unterschied ist: Früher hat man die Presse irgendwann rausgeschickt, heute gibt es Handys mit integrierten Kameras. Die Stimmung wird schon lockerer, aber man ist auch kontrolliert. [...] Am Ende entscheidet natürlich auch der Alkoholpegel."

Für Verena Kerth und Marc Terenzi ist Almauftrieb absolutes Wiesn-Highlight

Bei Verena Kerth und Marc Terenzi wurde das nicht zum ausschlaggebenden Vergnügungsfaktor des Abends, denn das Paar genießt das größte Volksfest der Welt lieber nüchtern. Dass man auch ohne Bier, Wein und Schnapserl viel Spaß haben kann, bewiesen die beiden ausgiebig und die Münchner Moderatorin schwärmte gegenüber der AZ: "Ich liebe den Almauftrieb. Ich bin schon seit über zehn Jahren dabei und das ist für mich DIE Wiesn-Veranstaltung! Ich freue mich auf viele gute Freunde, es ist jedes Jahr mein Highlight."

Marc Terenzi mit Verena Kerth © BrauerPhotos / J.Reetz

Pärchen-Premiere: Sarah Brandner zeigt erstmals öffentlich ihren Freund

Beim Almauftrieb zeigten sich neben Verena Kerth und Marc Terenzi dieses Jahr weitere verliebte Paare wie etwa Simone Ballack mit Freund Heiko Grote, das Ehepaar Johannes und Jessica Haller sowie Söder-Tochter Selina mit Freund Raphael Netz. Doch eine Promi-Dame präsentierte ihren Partner zum ersten Mal in der Öffentlichkeit, obwohl die beiden schon seit über drei Jahren zusammen sind: Sarah Brandner und ihr Freund Christian Hymer zeigten sich gemeinsam auf der Veranstaltung.

Sarah Brandner mit Freund Christian © IMAGO / Spöttel Picture

Die AZ lernte den sympathischen Mann an der Seite des Models bereits im April 2023 bei den Dreharbeiten zu ihrer Sendung "Food Facts" kennen, doch damals wollte er noch nicht im Mittelpunkt stehen. Was hat sich geändert? Der AZ erzählte Sarah Brandner, dass sie und Christian sich nicht mehr einschränken wollen: "Wir können nun wieder gemeinsam ausgehen." Das Paar will seine Beziehung aber nicht in den Fokus rücken oder gar zum Geschäftsmodell machen. Die beiden wollen lediglich die Möglichkeit haben, mehr Zeit miteinander zu verbringen – was nun auch auf Promi-Partys möglich ist.

Welche weiteren VIPs beim Almauftrieb feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.