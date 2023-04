Sarah Brandner: Münchner Model spricht über TV-Comeback, neuen Job und Privatleben

In den vergangenen Jahren war es etwas ruhiger um Sarah Brandner, doch jetzt meldet sich das Model zurück. Die AZ hat sie am Set ihrer neuen Sendung "Food Facts" besucht und mit ihr über den Moderationsjob, Karriere und Zukunftspläne geplaudert. Hat sie dabei auch Einblicke in ihr Privatleben und ihre Beziehung gewährt?

"Achtung, Kamera läuft. Und bitte" – diese Worte wird Sarah Brandner künftig wohl öfter hören. Am Freitag (21. April) ist ihre erste eigene Sendung "Food Facts" bei "Health TV" gestartet, wie die AZ bereits vorab berichtete.

Wie läuft für das Model eigentlich die Arbeit hinter den Kulissen? Was sind ihre Zukunftspläne und wäre auch ein Auftritt im Reality-TV eine Möglichkeit für sie? Die AZ durfte Sarah Brandner am Set in München besuchen, wo die sympathische Moderatorin Rede und Antwort stand.

Auszeit für Sarah Brandner: "Ich wollte mit bestimmten Dingen aufräumen"

In den vergangenen Jahren hatte sich Sarah Brandner in der Öffentlichkeit etwas rar gemacht. Das hatte auch einen Grund, wie sie erzählt: "Für mich war es eine bewusste Entscheidung, mich etwas zurückzuziehen. Ich glaube, es war eine Lebensphase, in der ich mit bestimmten Dingen aufräumen und mir einfach Zeit für mich nehmen wollte." Die 34-Jährige hat ihre Auszeit intensiv genutzt und sich auch mit ihrer mentalen Gesundheit auseinandergesetzt. "Ich will glücklich und mit so wenig Ballast wie möglich durch mein Leben gehen."

Wird Sarah Brandner ihre Model-Karriere beenden?

Jetzt startet sie wieder voll durch und freut sich auf ihre Ernährungssendung. "Aktuell lege ich meinen Fokus auf 'Food Facts', es macht wahnsinnig viel Spaß und fühlt sich richtig an", sagt Sarah Brandner im Gespräch mit der AZ. Wird sie deshalb dem Modeln etwa den Rücken kehren? "Das eine schließt das andere ja nicht aus, ich werde auch weiterhin als Model arbeiten."

Sarah Brandner beim Launch des neuen Premium-Ernährungsformat "Food Facts". © BrauerPhotos / A.Schulze

Für die hübsche Münchnerin ist ihr Moderationsjob allerdings mehr, als sich lediglich vor der Kamera zu präsentieren. Sie bereitet sich akribisch auf die verschiedenen Themen ihrer Sendung vor, ein Drehtag nimmt dabei etwa zweieinhalb Wochen in Anspruch. "Es ist sehr viel Recherche-Arbeit, was mit Nährstoffen nicht so einfach ist, denn es gibt unterschiedlichste Studien darüber."

Und Sarah Brandner kennt sich in dem Bereich gut aus, sie hat eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin absolviert. Ihr Tipp für ein gesundes Leben: "Man sollte eine Balance in der Ernährung finden und nicht so streng zu sich selbst sein. Es ist total okay, sich auch mal eine Leckerei zu gönnen, aber das Kochen mit frischem Gemüse ist auf jeden Fall ein guter Weg zu einem gesünderen Leben."

Die hübsche Münchnerin hat eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin absolviert. © BrauerPhotos / A.Schulze

Keine Trash-Sendung für Sarah Brandner: "Man wird mich nie im Reality-TV sehen"

Die TV-Branche hat für Sarah Brandner jedoch ihre Grenzen. Im Trash-TV etwa würde sie nicht auftreten, wie sie gegenüber der AZ betont: "Von meinem Auftreten und Wesen bin ich ja das komplette Gegenteil von einer Reality-TV-Persönlichkeit. Mein Management pusht mich zwar, mehr von mir zu zeigen und preiszugeben, aber ich möchte mich nicht so offen zeigen. Das sieht man auch stark auf meinem Instagram-Kanal, der ist ja jetzt nicht unbedingt der persönlichste. Daher wird man mich im Reality-TV auch nie sehen."

Zumindest als Kandidatin will sie nicht in einer derartigen Show auftreten. Als Moderatorin jedoch – wie etwa ihre Münchner Kollegin Cathy Hummels – könnte sie sich auch das Trash-Business vorstellen. "Grundsätzlich stehe ich gerne vor einer Kamera, auch wenn ich nicht so gerne vor Menschen spreche", sagt sie dazu lachend. "Wenn es eine schöne Reality-Show ist, die ich persönlich auch gut finde, würde ich durchaus darüber nachdenken."

Sarah Brandner: "Mein Liebesleben hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen"

Wenn es um ihr Leben abseits von öffentlichen Auftritten und Moderationsjobs geht, wird Sarah Brandner etwas zurückhaltender. Die 34-Jährige hat sich bewusst dafür entschieden, ihr Privatleben nicht mit allen zu teilen. "Ich glaube, da bin ich einfach Old School. Gerade mit Social Media habe ich noch kleine Berührungsproblematiken", erklärt sie dazu. "Ich stehe gerne in der Öffentlichkeit, aber zum Beispiel hat mein Liebesleben dort nichts zu suchen."

Freund unterstützt Sarah Brandner: "Er ist eine Kraftquelle für mich"

Wie die AZ am Set von "Food Facts" beobachten konnte, wird das Multitalent hinter den Kulissen kräftig von ihrem Freund unterstützt. "Ich finde es wunderschön, wenn er dabei ist, denn er ist eine Kraftquelle für mich", sagt Sarah Brandner zur AZ.

Trotzdem hält sich das Paar aus der Öffentlichkeit zurück. Wird es vielleicht mal einen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich geben? "Sollte es sich irgendwann mal ergeben, dass wir zusammen auf dem roten Teppich sind, dann werde ich nicht diejenige sein, die sagt: 'Auf gar keinen Fall dürft ihr uns fotografieren!' Aber ich forciere das auch nicht unbedingt. Veranstaltungen sehe ich als Job, den ich nicht mit meinem Privatleben vermischen muss."

Ex von Bastian Schweinsteiger: "Früher hat mir das durchaus etwas ausgemacht"

Eine durchdachte Entscheidung, denn die Münchnerin weiß aus vergangenen Erfahrungen nur zu gut, was eine öffentliche Zurschaustellung einer Liebe für Folgen haben kann. Durch die Beziehung zu Bastian Schweinsteiger war Sarah Brandner lange Zeit "Die Freundin von...", nach der Trennung galt sie dann als "Die Ex von...".

Auch heute noch wird sie mit dem ehemaligen Profi des FC Bayern in Verbindung gebracht. Stört sie das? "Ich habe es abgelegt, dass mich das stört. Früher hat mir das aber durchaus etwas ausgemacht, weil ich mich damit nicht identifizieren wollte. Ich fand es auch begrenzt, wenn man immer wieder in eine Schublade gesteckt wird. Ich hatte meine Karriere vor meinen Beziehungen und habe immer mein eigenes Ding gemacht." Kontakt zu Bastian Schweinsteiger gibt es nicht mehr. "Das ist auch in Ordnung."

Als Moderatorin, Model und Ernährungsberaterin hat Sarah Brandner aktuell einen prallgefüllten Terminkalender. 30 Folgen werden von "Food Facts" produziert, eine weitere Staffel ist nicht ausgeschlossen. Bestimmt wird man sie auch zukünftig noch in weiteren TV-Formaten sehen.