Sarah Brandner bekommt eigene TV-Show: Die AZ kennt alle Details

Model, Designerin, Schauspielerin und jetzt auch noch Moderatorin – Sarah Brandner startet mit einer eigenen TV-Show durch. Für welches Format wird sie vor der Kamera stehen und was dürfen Fans und Zuschauer erwarten? Die AZ hat mit ihr gesprochen.

Neuer Karriereweg für Ernährungsberaterin und Model Sarah Brandner: Mit ihrer Sendung "Food Facts" will sie im TV durchstarten.

Seit über 20 Jahren läuft Sarah Brandner als Model über internationale Catwalks und hat sich eine beachtliche Karriere aufgebaut. Doch mit der Beziehung zu Bastian Schweinsteiger war sie lange nur "die Freundin von..." und nach der Trennung "die Ex von...". Diese Zeit liegt aber hinter der Münchnerin, die nun ihres eigenen Ernährungsformats "Food Facts" präsentiert. Wie sehr sie sich auf ihre TV-Show freut und was sie an dem Thema reizt, hat sie der AZ erklärt.

TV-Comeback für Sarah Brandner: Münchner Model bekommt eigene Show

Für Sarah Brandner ist es nicht das erste Mal, dass sie für eine Sendung vor der Kamera steht. Von 2012 bis 2013 war sie als prominentes Jurymitglied in der Neuauflage von "Dalli Dalli" dabei. Doch mit "Food Facts" wird die 34-Jährige ab dem 21. April als Moderatorin auf dem Gesundheitssender "Health TV" zu sehen sein. Mit dieser Sendung will sie ihren Zuschauern ein wichtiges Thema näher bringen. "Es war schon immer mein Traum, meine Leidenschaft für Essen und gesunde Ernährung mit anderen Menschen zu teilen", sagt sie im Gespräch mit der AZ. Einen Eindruck davon, wie sich die sympathische Münchnerin in ihrer Show schlagen wird, bekommt man beim ersten Trailer:

"Food Facts" mit Sarah Brandner: Als Moderatorin will sie "wichtige Impulse setzen"

Das Thema Ernährung begleitet Sarah Brandner bereits seit ihrer Jugend. Was kaum jemand weiß: Sie hat eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin abgeschlossen und will dieses Wissen nun mit "Food Facts" weitergeben. "Ich möchte unseren Zuschauern zeigen, dass gesunde Gerichte nicht schwer zuzubereiten sind und vor allem wirklich lecker schmecken. Kochen kann so viel Spaß machen und wer sich darauf einlässt und experimentierfreudig ist, wird die tollsten Gerichte zaubern."

Ernährungsberaterin und Model Sarah Brandner kocht in ihrer neuen Ernährungsshow "Food Facts" von health tv. © health tv

Bei ihrer Sendung handelt es sich aber nicht um eine klassische Kochshow, wie Sarah Brandner im AZ-Gespräch betont. "Indem ich den Zuschauern erkläre, welche Nährstoffe in den Gerichten vorkommen, was sie im Körper bewirken und wie unsere Ernährung unsere Gesundheit beeinflusst, hoffe ich wichtige Impulse setzen zu können." Wer nun erwartet, dass das Model Foodtrends oder Diätrezepte präsentiert, liegt falsch. "Ich möchte die Zuschauer ermutigen, auf sich selbst zu hören und zu lernen, was der Körper wirklich braucht."

Sarah Brandner freut sich auf ihren neuen Job als Moderatorin: "Ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben mit gesunder Ernährung." © health tv

Sarah Brandner über Familie, Freunde und Partner: "Ich bekomme unglaublich viel Zuspruch und Liebe"

Doch was sagen Familie, Freunde und Partner dazu, dass Sarah Brandner künftig als Moderatorin vor der Kamera stehen wird? "Ich bekomme von allen Seiten unglaublich viel Zuspruch, Liebe und Unterstützung", erklärt sie dazu. "Das tut wahnsinnig gut und ist schön zu spüren! Und natürlich sind sie auch die Testesser für die Gerichte, die ich dann in der Sendung koche." Ob sie ihre Liebsten auch mal in der ihrer Show "Food Facts" begrüßen wird, bleibt abzuwarten. Ihr Privatleben hält die hübsche Münchnerin inzwischen aus den Schlagzeilen heraus.