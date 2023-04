Cathy Hummels verrät: "Schreibe mit ein paar Männern, die ich attraktiv finde"

Cathy Hummels ist nach der Scheidung von Fußballer Mats Hummels zurück in der Dating-Welt – zumindest tastet sich die Moderatorin ("Kampf der Realitystars") vorsichtig ran. Mit der AZ hat Cathy Hummels über ihren Umzug, die eigene RTL2-Show und neue, attraktive Männer gesprochen.

Cathy Hummels wird im Mai in ihr neues Haus in Schwabing einziehen

"Groß und dunkelhaarig sollte er schon sein", sagte Cathy Hummels über einen potenziellen neuen Mann an ihrer Seite. Diesen Typen hat die Moderatorin aber zwei Jahre nach dem Ehe-Aus mit Mats Hummels noch nicht gefunden. "Wir haben versucht, die Trennung zu vermeiden, aber am Ende war es Mats, der gesagt hat: 'Ich kann nicht mehr.'" Es waren emotionale Worte, die Cathy Hummels damals in der AZ äußerte. Nur Familie und engste Freundinnen wussten wirklich Bescheid. Cathy Hummels litt auch körperlich, verlor viel Gewicht. Diese Phase in ihrem Leben ist bald endgültig vorbei.

Cathy Hummels: Hausverkauf und rein ins neue Leben in Schwabing

Aktuell steckt Cathy Hummels mitten im Umzug. Seit April hat sie die Schlüssel für das neu gekaufte Haus in Schwabing. Ein Neuanfang, den sich Cathy Hummels nach der Scheidung im Dezember 2022 so sehr gewünscht hat.

Hier unterschreibt Cathy Hummels im neuen Haus in Schwabing den Vertrag © Instagram

Die 35-Jährige lässt quasi ihr "altes" Leben im spießigen Herzogpark hinter sich und zieht ins hippe Schwabing. Unweit der schicken Gegend ist der Englische Garten. Der AZ sagte sie: "Ich liebe Schwabing. Ich brauche mehr Leben um mich herum. Restaurants. Ich bin gerne mitten im Geschehen. Ich liebe mein neues Haus und werde mir dort für meinen Sohn und mich eine wahre Oase schaffen." Die feine, gemeinsame Hummels-Villa soll einen neuen Eigentümer bekommen.

"Unique und kein Mainstream": Cathy Hummels spricht über Einrichtung

Die neue Küche kommt demnächst, die Deko ist zumindest schon teilweise ausgesucht. Zur Einrichtung sagt Cathy Hummels der AZ: "Mit Glanz und Glamour. Farblich sehr gleichbleibend, aber dennoch ausgefallen. Auf jeden Fall sehr unique und kein Mainstream." Ihrer einstigen Lieblingsfarbe Rosa habe sie "abgeschworen. Ich mag die Farbe nicht mehr in meinem Haus. Mein neues Haus wird Mintgrün kombiniert mit Gold, Petrol, Magnolie und Creme".

Sohn Ludwig geht bald zur Vorschule: "Will ein schlauer Torwart werden"

In der zweiten Mai-Woche kann Cathy Hummels mit Sohn Ludwig die neuen vier Wände in Schwabing beziehen. Der Fünfjährige kommt heuer schon in die Vorschule – und hat sportliche Pläne. Cathy Hummels strahlt im AZ-Gespräch: "Ludi sagte mir bereits, dass er nicht mehr in den Kindergarten will, weil es so langweilig sei. Die anderen Kinder könnten noch nicht bis 100 zählen. Er will ein schlauer Torwart werden."

Noch wohnt Cathy Hummels im Herzogpark: Mats Hummels oft zu Besuch in München

Zu Ex-Mann Mats Hummels hat die Moderatorin auch weiterhin ein sehr gutes Verhältnis. Mehrere Tage im Monat ist Ludwig bei seinem Vater. Die ehemaligen Eheleute wollen auch weiterhin gemeinsam für Ludwig da sein und gute Eltern sein, betonte Cathy Hummels. Auch in dieser Woche besucht der in Dortmund lebende Kicker seinen Sohn in München. Cathy Hummels hat dafür einen Kuchen gebacken. "Ludwig hat seinen ersten Milchzahn verloren."

Geschieden, aber noch immer eine Familie: Cathy und Mats Hummels beim Spielen mit Sohn Ludwig © Instagram

Cathy Hummels spricht über potenzielle Männer: Neuer Freund in Sicht?

Der enge Kontakt zu Mats Hummels wird schon allein wegen Ludwig bleiben. Dennoch will sich Cathy Hummels wieder ans Dating wagen. Der AZ verrät die 35-Jährige ganz offen: "Ich schreibe mit ein paar Männern, die ich attraktiv finde. Aber das ist nicht der Rede wert. Ich muss zunächst einen Umzug stemmen, da brauche ich keinen Mann. Das wäre ja nur noch eine Last mehr (lacht). Ich genieße jetzt mein Leben. Ich suche gar nicht akut, aber schließe es natürlich auch nicht aus, bald Dates zu haben. Es kommt, wie es kommt."

Cathy Hummels als strengere Moderatorin bei "Kampf der Realitystars"

Das TV-Publikum kann Cathy Hummels aktuell beim Moderieren von "Kampf der Realitystars" zusehen. Sie präsentiert mittlerweile schon die vierte Staffel der Promi-Show auf RTL2. Stolz meint die Moderatorin: "2021 haben wir den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Es ist die höchste Auszeichnung, die man für ein TV-Format bekommen kann. Meine Rolle in der Sendung haben wir weiterentwickelt. Mittlerweile bin ich eine feste Instanz geworden. Never change a winning team!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auffallend: Cathy Hummels provoziert die Kandidaten mehr. In der AZ gibt sie zu: "Ich bin aber auch strenger geworden. Bei der 'Stunde der Wahrheit' setze ich mein Pokerface auf. Die Promis konnten nichts aus meinem Gesicht ablesen. Sie wussten nicht, was ich wirklich gedacht oder gefühlt habe. Solch ein Feedback freut mich." (lacht)