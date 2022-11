Cathy Hummels: "Eine Scheidung, wenn man noch liebt, ist schwer"

Cathy Hummels hat nicht zu viel versprochen. In ihrer neuen RTL2-Doku "Alles auf Anfang" spricht die Moderatorin erstmals über die wahren Gründe für ihre Trennung von Fußballer Mats Hummels. Mit der Scheidung kommen auch der Hausverkauf und die Entscheidung über das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn.

Sie lächelte ihren Schmerz in den vergangenen Monaten öffentlich stets weg. Nur Familie und enge Freunde wussten wirklich über Cathy Hummels' (34) Seelenleben nach der Trennung von Ehemann Mats Hummels (33) Bescheid. "Es ging ihr sehr schlecht", verrät Bruder Sebastian Fischer. Das Ehe-Aus sei hart gewesen, sie habe viel durchgemacht, erklärt eine erschöpfte Cathy Hummels.

Doku auf RTL2: Cathy Hummels redet sich Schmerz von der Seele

Cathy Hummels will in ihrem Leben aufräumen. Sie will nach dem dramatischen Beziehungs-Aus nach über 13 Jahren Liebe neu anfangen. Die Münchnerin wählt hierfür einen überraschenden Weg und plaudert in einer eigenen Personality-Doku aus, was wirklich zum schlagzeilenträchtigen Ehe-Knall geführt hat.

Der AZ erklärt Cathy Hummels ihre Beweggründe: "Ich habe wirklich lange gebraucht, um den richtigen Zeitpunkt zu finden. Jetzt ist es so weit. Durch meine Ehrlichkeit will ich ein Vorbild für andere zu sein. Was ich in meinem Leben bereits durchgemacht habe, ist nicht leicht gewesen. Man sieht in der Doku meine Höhen und Tiefen. Ich wünsche mir, dass man mich aufgrund meiner Offenheit als Mensch besser verstehen kann."

Cathy Hummels moderiert auf RTL2 die Sendung "Kampf der Realitystars". © RTLZWEI/Sichtfeld Media

Die AZ kennt schon den brisanten Inhalt der Sendung, die am Mittwochabend zur Primetime ausgestrahlt wird. Die 34-Jährige packt darin aus, nimmt die Maske ab und redet endlich über ihre wahren Gefühle. Es geht um Scheidung, Hausverkauf, Sorgerecht und einen möglichen neuen Mann an Cathys Seite.

Erstmals spricht Cathy Hummels in der Doku darüber, dass sie von Ehemann Mats verlassen wurde: "Wir haben versucht, die Trennung zu vermeiden, aber am Ende war es Mats, der gesagt hat: 'Ich kann nicht mehr.'"

Anfang vom Ende: Mats' erneuter Wechsel vom FC Bayern zum BVB

Seit dem letzten Jahr sind Cathy und Mats Hummels getrennt. "Ein genaues Datum gibt es nicht, weil es ein Prozess war. Ich konnte seine Anforderungen, die er hatte, nicht erfüllen. Es hat nicht ausgereicht", erklärt die Moderatorin der AZ.

Mats trennte sich: Cathy Hummels packt über wahren Grund aus

Was führte zum Scheitern der einstigen großen Liebe, die 2007 begann? Es war der erneute Umzug nach Dortmund, der im Jahr 2019 die Familie zunächst räumlich getrennt hat! "Ich wollte nicht mehr zurück", erklärt Cathy. Den Grund nennt sie im AZ-Gespräch: "Ich habe mich nicht gegen Mats, sondern für mich entschieden. Allein als Verantwortung gegenüber mir und meinem Kind. Durch meine Depressionen habe ich sehr viel über mich und meine Persönlichkeit gelernt. In Dortmund hatte ich meine letzte schwere Depression. Ich konnte deshalb nicht dorthin zurück, denn meine Familie in München und mein Leben hier geben mir den Halt, den ich brauche." Am Ende stimmte Cathy der Trennung von Mats zu.

In der Doku kommt auch Cathys Familie zu Wort. © RTLZWEI/Sichtfeld Media

Mats habe "erwartet bzw. sich gewünscht", dass Cathy mehr für ihn da sei. Vorwürfe will die 34-Jährige ihrem Ex aber nicht machen. Er sei es nicht anders gewöhnt gewesen, meint die Moderatorin. Was Cathy Hummels hier umschreibt, spricht ihr Bruder Sebastian Fischer in der Doku offen aus: "Cathy kommt aus einer Beziehungssituation, wo ein Teil ein relativ konservatives Familienbild hatte."

Angst vor Zusammenbruch während Scheidungsprozess

Cathys Körper ist während des laufenden Scheidungsverfahrens an sein Limit gekommen, ein Arzt päppelt Cathy zu Hause in der schicken Villa im Herzogpark auf. Bastian Samkiewicz erklärt: "Eine Infusion kann nichts gegen den Herzschmerz tun, der bleibt leider. Das dauert seine Zeit. Aber man kann den Körper mit guten Stoffen versorgen." Und auch ihre Eltern sorgen sich. "Die haben Angst um mich, dass ich das nicht schaffe und zusammenbreche", sagt die tapfere Moderatorin. "Ich weiß nicht, ob meine Familie glaubt, dass ich auf eigenen Beinen stehen kann. Aber um ganz ehrlich zu sein: Es ist mir relativ egal, weil ich selbst dran glaube."

Andere Frauen im Leben von Mats Hummels: "Es tut weh"

Noch immer ist Cathy Hummels' Herz gebrochen. Abseits von Dreharbeiten erleidet sie in ihrer Unterkunft in Los Angeles einen emotionalen Zusammenbruch. "Heul-Anfall", nennt sie es. "Mich haben die letzten Monate eingeholt. Es ist so viel passiert. Natürlich waren auch wieder die Gefühle der Trennung dabei; eine Traurigkeit in Bezug auf Mats. Weil wir das nicht hinbekommen haben." Und weiter: "Man kann nicht wirklich loslassen, wir haben ja auch ein Kind zusammen." Gemeint sind die vielen Schlagzeilen mit angeblichen Affären von Mats Hummels. "Klar, sehe ich das mit Humor, aber es tut weh. Das kann ich nicht schönreden." Denn: "Eine Trennung und Scheidung, wenn man noch liebt, ist schwer." Ob Mats Hummels ein unerlaubtes Auswärtsspiel hatte, will Cathy Hummels nicht beantworten. Ihr ist es wichtig, nicht schlecht über den Vater ihres Sohnes zu sprechen.

Cathy Hummels bricht ihr Schweigen: Die Trennung von Mats, der Spagat zwischen Arbeitswelt und Mutterrolle und ihr Kampf mit den Depressionen – all das ist manchmal zu viel. © RTLZWEI/Sichtfeld Media

Münchner Villa von Cathy und Mats Hummels wird verkauft

Fest steht: Das gemeinsame Anwesen von Cathy und Mats Hummels in Bogenhausen steht zum Verkauf. Die Moderatorin fühlt sich darin nicht mehr wohl. "In diesem Haus sind zu viele negative Erinnerungen für mich." Die 34-Jährige ist deshalb schon auf der Suche nach einer neuen Immobilie. "Ich habe vor, in München zu bleiben. Aber ich schließe nichts aus. Mal schauen, wohin der Weg uns treiben. München wird immer meine Heimat sein", sagt sie der AZ.

Familienfoto: Am Montagabend veröffentlichte Cathy Hummels diesen Schnappschuss © Instagram

Traute Einigkeit gibt es bei den Eheleuten, wenn es um den gemeinsamen vierjährigen Sohn geht. "Über das Sorgerecht um Ludwig mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Wir sind ein Team, eine Familie und so wird das auch immer aufgeteilt sein. Wir sind immer beide für ihn da. Mir geht es darum, dass mein Kind glücklich ist und das ist der Fall, wenn es Mama und Papa gleichermaßen im Leben hat", sagt Cathy Hummels entschlossen.

Cathy Hummels: Date mit Australier in Los Angeles

Einen neuen Mann gibt es an der Seite von Cathy Hummels noch nicht. Bei einer eingefädelten Verabredung durch eine Dating-Agentur springt in der Doku der Funke nicht über. Cathy bleibt Single. "Eine feste Beziehung will ich noch gar nicht", beteuert sie. Sagt aber auch: "Ich vermisse jemanden in meinem Leben, der mich liebt." Fest steht: "Ich möchte keinen deutschen Mann mehr haben. Am liebsten hätte ich einen Amerikaner oder einen Engländer."

Der neue Partner soll starke Schultern zum Anlehnen haben, der Cathy nicht sofort mit Mats Hummels in Verbindung bringt. Sie will abschließen: "Ich freue mich, dass ich ein neues Leben anfangen kann." Und was sagt Noch-Ehemann Mats Hummels zur intimen Doku? Cathy Hummels zur AZ: "Wir schalten am besten alle am Mittwochabend ein."

"Cathy Hummels – Alles auf Anfang" am 16. November um 20:15 Uhr bei RTL2.