Neues Haus in Schwabing gekauft: Cathy Hummels spricht über ihre Investition

Mittendrin fühlt sich Cathy Hummels am wohlsten. Nach der Scheidung von Ex-Mann Mats Hummels verkauft das Paar die gemeinsame Villa im Herzogpark. Die erfolgreiche Moderatorin hat schon eine neue Bleibe gefunden – und das Haus in Schwabing gekauft.

Nach anstrengenden Monaten voller Arbeit und emotionalem Stress durch die Scheidung von Mats Hummels beginnt für Cathy Hummels ein neues Leben. Der Urlaub in Dubai ist vorbei, jetzt hat der Alltag die erfolgreiche Moderatorin (Fernsehpreis für "Kampf der Realitystars") wieder. Die Mutter des fünfjährigen Ludwig wird aus der gemeinsamen Villa mit ihrem Ex-Mann ausziehen. Vom vornehm-spießigen Herzogpark geht's ins beständig-hippe Schwabing. Praktisch: Der Englische Garten ist gleich vor der Haustüre.

Cathy Hummels: Neues Anwesen in München-Schwabing

Cathy Hummels will nicht länger zurückgezogen im teuren Bogenhausen wohnen. Die Stille war ihr zu laut. "Ich liebe Schwabing. Ich brauche mehr Leben um mich herum. Restaurants. Ich bin gerne mitten im Geschehen", sagt die Unternehmerin (Beegraced Accessoires, Hye Drinks) zur AZ. Jetzt kann sich die 35-Jährige wieder entfalten, in neue Welten eintauchen und den Trubel im umtriebigsten Stadtteil Münchens genießen. Außerdem wird sie zwei Wohnungen vermieten – als Investition in ihre Zukunft.

Neuanfang nach Scheidung: "Werde für mich und meinen Sohn wahre Oase schaffen"

"Nach meiner Scheidung will ich einen kompletten Neuanfang. Ich liebe mein neues Haus und werde mir dort für meinen Sohn und mich eine wahre Oase schaffen", erklärt Cathy Hummels der AZ und strahlt. Am liebsten würde sie den schweren Ballast, der rund um eine Trennung und Scheidung entsteht, einfach abschütteln.

Cathy Hummels betont Unabhängigkeit und Selbstbestimmt­heit

Die Moderatorin zeigt sich aber auch von ihrer sinnlichen Seite, veröffentlicht auf Instagram ästhetische Hüllenlos-Fotos – und schwärmt von ihrer Weiblichkeit, Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmt­heit. Gut so!

Cathy Hummels brauchte jahrelang Bestätigung von Mats

"Jahrelang brauchte ich immer das Gefühl von meinem Partner, dass ich schön und wertvoll bin. Jetzt hab ich keinen Partner mehr und wisst ihr was: Ich gebe mir dieses Gefühl so gut es geht selbst. Es fühlt sich befreiend an. Das ist der Schlüssel zum Glück für mich", schrieb Hummels am Valentinstag ihren Instagram-Followern.

Haus der Hummels in Bogenhausen steht zum Verkauf

Im April steht der endgültige Umzug ins Dreifamilienhaus in Schwabing für Cathy und Ludwig Hummels an. "Bis dahin bereite ich alles vor", sagt die 35-Jährige der AZ. Vom schicken Häuschen in Bestlage im Herzogpark trennen sich Cathy und Mats Hummels. "Wir starten jetzt mit dem Verkauf. Ab Juli wäre es dann verfügbar."