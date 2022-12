Cathy Hummels startet Aufruf für Mats: "Sollten sich Frauen bewerben, bitte unter 24"

Partnervermittlung Hummels? Diese scheint Cathy Hummels zumindest auf Social Media jetzt für ihren Ex-Mann zu spielen.

Mats und Cathy Hummels zeigen in letzter Zeit häufig, wie harmonisches Co-Parenting funktioniert. Doch jetzt sucht die Ex-Frau des Fußballspielers offenbar sogar eine neue Freundin für ihn.

In Cathys Instagram-Story sieht man das Ex-Paar wie so oft in letzter Zeit in trauter Dreisamkeit mit Sohn Ludwig. Der Anlass: das Geburtstagsfrühstück für Mats Hummels. Dass dieser in einem Slide betont, dass er sich nicht auf Social Media sehen möchte – geschenkt. Viel mehr nutzt Cathy die Gelegenheit, um für den "junge 24" Jahre alt gewordenen Mats Hummels eine neue Freundin zu suchen. Diese möge bitte unter 24 sein.

Cathy und Mats Hummels: Harmonische Patchworkfamilie

Alles natürlich nur Spaß, immerhin ist Mats Hummels in Wahrheit ganze 10 Jahre älter. Es zeigt allerdings erneut, dass die beiden offenbar auch nach vielen negativen Schlagzeilen und angeblichen Affären ein gutes Verhältnis haben. Bleibt abzuwarten, ob die beiden auch öffentlich machen, wieviele Follower sich auf den Aufruf gemeldet haben.