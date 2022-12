Große Premiere in München: Promi-Gäste feiern "Oskars Kleid"

Trotz Minustemperaturen und Schneetreiben kamen die Stars des Kinofilms "Oskars Kleid" gut gelaunt in die Münchner ASTOR Film Lounge, um gemeinsam Premiere zu feiern. Neben Hauptdarsteller Florian David Fitz und Regisseur Hüseyin Tabak strahlte auch Maria Furtwängler auf dem roten Teppich.

Ein Junge, der eigentlich ein Mädchen ist, ein Vater, der von der Situation maßlos überfordert ist und das große Problem um ein Kleidungsstück – mit "Oskars Kleid" trifft Autor und Schauspieler Florian David Fitz voll ins Schwarze einer kontroversen Diskussion, die aktuell in der Gesellschaft geführt wird. In München wurde am Donnerstagabend (15. Dezember) große Premiere gefeiert. Doch auf dem roten Teppich ging es dieses Mal nicht um lockeres Geplänkel, es wurde über Transidentität und vorgegeben Geschlechterrollen bei Kindern diskutiert.

Florian David Fitz über "Oskars Kleid": "Kontrovers bleibt es trotzdem"

Hauptdarsteller Florian David Fitz zeigte sich bei der Vorstellung von "Oskars Kleid" aufgeregt, denn er hat auch das Drehbuch geschrieben und den Film Co-produziert. "Ich komme aus dem Dreh raus, dann geht's zum Pressetag und dann treffen wir uns", sagte er im Gespräch mit der AZ. "Ehrlich gesagt, freue ich mich sehr." Trotz des Humors des Films ist sich der 48-Jährige auch der Ernsthaftigkeit der Thematik bewusst und erklärt: "Kontrovers bleibt es trotzdem und das soll es auch sein, denn es ist schwierig. Das Tolle ist, dass wir im Film die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen."

Marie Burchard: "Es ist eine Generationenfrage"

Schauspielerin Marie Burchard, die in "Oskars Kleid" die Mutter des Transgender-Kindes spielt, sieht die Probleme der Erwachsenen vor allem in der Erziehung verankert. "Es hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, wie man groß geworden ist. Es ist eine Generationenfrage", sagt sie gegenüber der AZ. "Es entwickelt sich aber in eine ganz gute Richtung. Deswegen ist es auch so schön, dass man jetzt einen Film hat, der auch hoffentlich ein breites Publikum erreicht, weil es auch Unterhaltung ist."

Neben aller Ernsthaftigkeit wurde auf der Premiere in der Münchner ASTOR Film Lounge auch fröhlich gefeiert. So sorgte Schauspielerin Nora Boeckler für den Auftritt des Abends, als sie zu spät zum gemeinsamen Foto-Call mit ihren Co-Stars kam, beim Spurt vor die Kamera ausrutschte und auf den roten Teppich schlitterte – glücklicherweise ohne Verletzungen. Und Florian David Fitz busselte zur Begrüßung Kollegin Maria Furtwängler, die sich "Oskars Kleid" auf keinen Fall entgehen lassen wollte.

Welche weiteren Stars die Premiere von "Oskars Kleid" in München feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.