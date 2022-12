Boris Becker aus Gefängnis entlassen: Der Tennis-Star ist frei!

Am Donnerstagmorgen durfte Boris Becker nach sieben Monate Haft das Gefängnis in Großbritannien verlassen. Wird er jetzt nach Deutschland abgeschoben?

Sieben Monate Haft im britischen Gefängnis dürften ihre Spuren bei Boris Becker hinterlassen haben. Doch jetzt wurde der gefallene Tennis-Star entlassen, wie " " berichtet.

Becker soll vom Knast direkt zum Flughafen gefahren worden sein, wie es weiter heißt. Damit dürfte klar sein, dass er nicht weiter in Großbritannien bleiben darf und wohl abgeschoben wird. Bereits am Mittwoch hatte es Meldungen gegeben, dass der ehemalige Tennisspieler auf dem Weg nach Deutschland sei, was jedoch nie bestätigt wurde.

Boris Becker: Wird er nach Knast-Aufenthalt direkt Interviews geben?

Boris Becker war im April 2022 wegen Insolvenzstraftaten zu einer Strafe von 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Davon hat er bis heute sieben Monate abgesessen.

Ob der Ex-Sportler nach seiner Entlassung in Interviews über seine Zeit im Knast sprechen wird, bleibt abzuwarten. Beim Streaming-Dienst "Apple TV+" wurde bereits eine zweiteilige Doku über die Tennislegende angekündigt, Szenen daraus wurden vorab veröffentlicht. Unter Tränen erklärte Becker, sich nicht "verstecken oder weglaufen" zu wollen.