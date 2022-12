Olympiasiegerin Kristina Vogel: "Ja, behinderte Menschen haben Sex"

Die ehemalige Bahnradsportlerin Kristina Vogel hat sich offen zum Thema Geschlechtsverkehr mit Behinderung geäußert.

Die zweimalige Radsport-Olympiasiegerin Kristina Vogel (32) ist seit einem Trainingsunfall im Juni 2018 querschnittsgelähmt. Von Anfang an ist sie sehr offen mit der neuen Situation umgegangen. Auch beim Thema Sex nimmt sie kein Blatt und spricht in der aktuellen Folge des Podcasts " " darüber.

Dass je nach Art der Behinderung, Verletzung oder Querschnittslähmung die Auswirkungen auf die Sexualfunktionen unterschiedlich sein können, erklären zunächst die Gastgeberinnen Miyabi Kawai und Vreni Frost – und wenden sich dabei an ihren berühmten Gast: "Die Lubrikation der Vagina kann ausbleiben, die Sensibilität unterhalb des Lähmungsniveaus - bei dir unterhalb des Brustwirbels - sowie die Orgasmusfähigkeit kann eingeschränkt sein, aber eine Verletzung des Rückenmarks muss keinen Einfluss auf Fruchtbarkeit und Empfängnis haben."

Kristina Vogel spricht über Sexualität nach Querschnittslähmung

Kristina Vogel erzählt passend dazu, welche Frage ihr im Zusammenhang mit ihrer Querschnittslähmung, teilweise sogar von wildfremden Menschen, am meisten gestellt wird: "Geht da noch was?" Auch ob sie noch Kinder bekommen kann, interessiere die Menschen oft brennend. Diese Fragen seien verständlich und mitunter ein Grund für ihre Teilnahme am Podcast, erklärt die Sportlerin. Die 32-Jährige sehe aber dabei auch den Hintergrund, dass behinderten Menschen die Sexualität oft komplett abgesprochen wird. Auch das Vorurteil, dass man als behinderte Frau keine gute Mutter sein könne, spricht sie an.

Kristina Vogel und Freund Michael Seidenbecher © BrauerPhotos

Zu ihrer eigenen Sexualität zurückzufinden, habe gedauert "weil es ganz, ganz anders ist", so Vogel. "Ich musste erst mal meinen Körper wieder kennenlernen", erklärt sie weiter. Dabei erinnert sich die 32-Jährige an einen Moment, als ihr Partner sie am Oberschenkel streichelte und sie dachte: "Warum machst du das überhaupt, ich fühle doch gar nichts?! Mittlerweile fühle ich das zwar nicht, aber wenn ich es weiß, ist es doch sehr angenehm."

Kristina Vogel: "Sex ist mehr als der Orgasmus"

Beim Geschlechtsverkehr sei sie bei diversen Dingen abhängig von ihrem Partner. "Oben liegen, diverse Hüftbewegungen, hoch und runter springen, das geht jetzt halt nicht mehr", erzählt sie lachend und fügt hinzu: "Es ist für uns immer noch ein neuer Prozess, festzustellen, wie es sich für uns richtig anfühlt." Als sehr emanzipierte und unabhängige Frau widerstrebe es ihr beim Sex allerdings, auf Hilfe angewiesen zu sein: "In der Situation will man ja schon anziehend wirken und dann hat man Angst, dass dieses 'Ich brauche jetzt Hilfe, weil ich mein Bein darüber schwingen muss', vielleicht blöd rüberkommt oder zu hilfsbedürftig und deshalb nicht mehr sexy wirkt."

Einen klassischen Orgasmus kann Kristina Vogel nicht mehr bekommen. Auf die Frage von Vreni Frost, woraus Kristina Vogel jetzt ihre sexuelle Befriedigung ziehe, erklärt diese: "Man denkt beim Orgasmus immer an dieses große Feuerwerk, das ist es für mich nicht mehr. Aber Sex ist ja mehr als der Orgasmus."