Zu Ehren von Sohn Emilio (†18): Simone Mecky-Ballack feiert "Ugly Christmas Party"

Vor über einem Jahr starb Emilio Ballack bei einem tragischen Unfall. Um ihrem Sohn mit einer besonderen Veranstaltung zu gedenken, hat Simone Mecky-Ballack eine Feier für hässliche Weihnachtspullover veranstaltet. Wie schön!

Der Schmerz, das eigene Kind zu Grabe zu tragen, wird für Simone Mecky-Ballack wohl nie vergehen. Mit 18 Jahren starb Emilio Ballack vergangenes Jahr bei einem Unfall im Urlaub. Gerade in der Weihnachtszeit wird die Trauer wohl allgegenwärtig sein. Doch die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin hat auch einen tragikomischen Weg gefunden, ihren verstorbenen Sohn zu ehren.

Simone Mecky-Ballack: Rührende Worte an Sohn Emilio (†18)

Im Münchner H'Ugos Tresor Club feierte Simone Mecky-Ballack ihre "Ugly Christmas Party" und widmete die Veranstaltung Emilio. Bereits in den vergangenen Jahren etablierte sich die Party im Hause Ballack zu einer Tradition, bei der die Gäste ihre hässlichsten, kitschigsten und auf ihre Weise besonderen Weihnachtspullover präsentieren.

Auf Instagram richtet die Münchnerin rührende Worte an ihren Sohn. "Heute ist die erste Ugly Christmas Party ohne meinen Emilio", schreibt sie zu einem gemeinsamen Foto, auf dem die beiden Arm in Arm Pullis mit absurden Weihnachtsmotiven zu sehen sind. "Wir werden dich alle sehr vermissen und widmen diese Party dir, mein Engel. Du bist immer im Herzen dabei."

Mit "Ugly Christmas Party" will Simone Mecky-Ballack Kindern helfen

Simone Mecky-Ballack will mit ihrer "Ugly Christmas Party" aber nicht nur dem verstorbenen Emilio gedenken, sondern auch Kindern helfen. Mit den Einnahmen soll die Weihnachtsfeier der Kinderstiftung "Die Arche" finanziert werden. "Wisst ihr, was die Kids sich wünschen?

Einen Food Truck", erklärt sie dazu und startet in ihrer Community einen Aufruf: "Vielleicht kennt oder hat jemand einen Kontakt? Weil sie immer nur daran vorbeilaufen können und sich nichts kaufen können."

Unterstützung bekam Simone Mecky-Ballack von Promi-Freunden wie Tambosi-Wirt Pino Crocamo, Designerin Sonja Kiefer und Musiker Dave Kaufmann. Welche weiteren VIPs ihre hässlichsten Weihnachtspullis präsentierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.