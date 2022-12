Carmen Geiss verteidigt ihren Fellmantel: "Es ist Kaninchen"

Nach heftiger Kritik wegen eines Fotos mit Fellmantel verteidigt Reality-Star Carmen Geiss ihr Outfit. Sie trage generell nur Sachen von Tieren, die man auch essen könne.

Carmen Geiss hatte den Mantel in London getragen, als die neue Staffel der Doku-Soap "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" gedreht wurde.

Kritische Kommentare wegen Echtfell

Auf Instagram gab es für das Foto, das sie an der Seite ihres Mannes Robert zeigt, Kritik: "Sorry Pelz geht überhaupt nicht, denke mal an die Tiere!!!!!", hieß es dort etwa in einem Kommentar.

Gegenüber der dpa rechtfertigte sich Carmen Geiss: "Der Mantel ist in der Tat schon 10 oder 12 Jahre alt. Darum schmeiße ich den Mantel auch nicht einfach weg." Außerdem trage sie nur Fell von Tieren, die man auch essen könne.

Weihnachten ohne Kamera

Über Weihnachten zieht sich die Familie aus dem Trubel zurück – in ein Ferienhaus in den französischen Bergen, "ohne Kamera", wie die Eltern und ihre Töchter Shania und Davina betonen. "Es ist die Zeit, wo wir unter uns sind", betont die 18-Jährige Shania. Ganz verzichten auf ihre Lieblinge müssen die Fans dennoch nicht.

Bei den Geissens wird aufgekocht

"Wir machen Videos und setzen die ins Internet", verspricht Carmen Geiss. Und es wird deftig aufgekocht. "Unsere Kinder lieben unsere Küche", sagt sie und ihr Gatte verrät das Menü. "Es gibt Hähnchen zu Heiligabend. Aber wir kochen auch Schweinebraten oder Tafelspitz." Danach werde "richtig klassisch" gefeiert mit Bescherung.

Schneeschippen statt Skifahren

Stattdessen wollen alle zusammen spielen und Spaß haben. Und vielleicht auf die Piste gehen. Wird Vater Robert auch Skifahren? "Nein, Schneeschippen", erzählt er. Da wartet einiges auf Arbeit auf ihn, hat es in der Region, wo das Ferienhaus liegt, doch schon ordentlich geschneit. "Ich habe sogar einen Quad dafür mit Raupe und allem drum und ran, das ist ein relativ großes Grundstück", erklärt der Unternehmer.

Neue Einblicke in das Luxusleben der Millionärsfamilie gibt vom 2. Januar an die 21. Staffel ihrer Doku-Serie "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie". Start ist um 20.15 Uhr bei RTLzwei.