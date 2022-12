Christine Neubauer: Weihnachtsshopping bei 32 Grad

Während in Deutschland der Winter inklusive Schneetreiben Einzug gehalten hat, genießt Christine Neubauer das Shoppen der Weihnachtsgeschenke bei tropischen Temperaturen. Was macht die Schauspielerin aktuell in Chile?

Sommerlich-besinnlich: Christine Neubauer beim Weihnachtsshopping mit Freund José Campos in Santiago de Chile.

München - Im luftigen Sommerkleidchen, mit nackten Beinen und in leichten Sandalen zum Weihnachtsshopping gehen – ohne zu erfrieren? Ja, das funktioniert, allerdings nur, wenn man sich aktuell beispielsweise in Santiago de Chile aufhält. So wie Schauspielerin Christine Neubauer. Bei 32 Grad im Schatten startete sie sommerlich-besinnlich ihre Einkaufstour für Heiligabend.

Christine Neubauer düst mit Freund José nach Chile

Bis Ende November spielte Neubauer in Düsseldorf Theater und stand parallel für den Kinofilm "Hundswut" vor der Kamera. Dann packten sie und Freund José Campos ihre Koffer und düsten mit Hund Gismo in Josés Heimat Chile. Dort stand erst der schwere Gang zum Friedhof an, denn heuer sind kurz nacheinander Josés Eltern gestorben; er konnte sich leider nicht mehr von ihnen verabschieden.

Weihnachten verbringen die beiden bei Christines Mutter (zwei Tage vorher kommen sie mit den Geschenken in München an). Neubauer: "Für meine Mama hab ich einen handgefertigten Panamahut in Pink gekauft."