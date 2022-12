Alfons Schuhbeck: Revision und Signierstunde

Alfons Schuhbeck (73) hat das schriftliche Urteil zu seiner Haftstrafe bekommen. Nun hat er einen Monat Zeit für die Begründung des Revisionsantrags. Der gefallene Star-Koch geht derweil zu einer Autogrammstunde.

Nun ist die wichtige Post eingetrudelt: Der gefallene Star-Koch Alfons Schuhbeck (Steuerhinterziehung in Höhe von 2,3 Millionen; Haftstrafe in Höhe von drei Jahren und zwei Monaten) und sein Anwaltsteam haben das schriftliche Urteil zugestellt bekommen.

Schuhbeck hat nun einen Monat Zeit

Das bestätigte sein Pressesprecher Peter Dietlmaier auf AZ-Nachfrage: "Die Anwälte haben mir bestätigt, dass die schriftliche Urteilsbegründung in der vergangenen Woche eingegangen ist und nun eingehend geprüft wird." Damit hat die einmonatige Frist der Verteidiger zur Begründung des Revisionsantrages begonnen.

Autogrammstunden in Regensburg und Altötting

Was macht Schuhbeck? Der signierte am Wochenende Bücher und gab Autogramme. Zu Instagram-Fotos schrieb er: "Heute signiere ich Bücher in unserem Laden in Regensburg, am Sonntag in Altötting. Wenn ihr da seid, kommt vorbei."