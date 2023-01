Neuer Partner von Anna-Carina Woitschack: So hat die Ex von Stefan Mross ihren Freund kennengelernt

Bereits kurz nach der Trennung von Stefan Mross datete Anna-Carina Woitschack einen neuen Mann. Inzwischen hat sie ihren Freund Daniel sogar auf Instagram gezeigt. Jetzt hat die Sängerin darüber gesprochen, wie sie ihren neuen Partner kennengelernt hat.

Liebe kann so schön sein, vor allem am Anfang, wenn noch alles neu ist und es kribbelt. Doch für Anna-Carina Woitschack wurde diese Phase ihrer neuen Beziehung zum öffentlichen Spießrutenlauf. Kurz vor dem Kennenlernen ihres aktuellen Freundes hatte sich die Sängerin von Ehemann Stefan Mross getrennt. Wie hat sie diese Zeit erlebt und wie ist sie ihrem Neuen eigentlich zum ersten Mal begegnet?

Neuer Freund von Anna-Carina Woitschack

Anfang November gaben Anna-Carina Woitschack und Ehemann Stefan Mross ihre Trennung bekannt. "Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele", lautete die gemeinsame Botschaft an die Fans und Follower. Schnell kamen Gerüchte auf, die ehemalige DSDS-Kandidatin habe einen neuen Partner. Und tatsächlich bestätigte sie kurz darauf, dass sie frisch verliebt sei.

Inzwischen hat Anna-Carina ihren Daniel auf Instagram präsentiert. In ihren Beiträgen ist sein Gesicht zwar nicht zu sehen, aber in den Storys hat sie ihn bereits ganz offen gezeigt.

Wie hat Anna-Carina Woitschack ihren neuen Freund Daniel kennengelernt?

Der neue Partner an der Seite der Schlagersängerin steht nicht in der Öffentlichkeit und arbeitet als Key-Account-Manager in der Versicherungsbranche. Wie haben die beiden Turteltauben sich eigentlich kennengelernt? "Wir haben uns via Social-Media kennengelernt – man hat hin und her geschrieben, der Kontakt wurde dann immer mehr", sagt Anna-Carina Woitschack im Gespräch mit .

Nach mehreren Wochen, in denen sich die beiden Nachrichten geschrieben haben, sei es dann zu einem ersten Treffen gekommen. Ob der neue Freund der Schlagersängerin ein Follower und Fan war oder er gar nicht wusste, wer sie ist? Anna-Carina betont, dass ihm ihre Prominenz nicht wichtig sei: "In einer Zeit, in der es mir echt nicht gut ging, kam quasi ein Engel um die Ecke! Und es war schön, jemanden zu haben, der einen so akzeptiert und so nimmt, wie man ist und dem es egal ist, wer man ist."

Trennung von Stefan Mross: War der neue Partner von Anna-Carina Woitschack der Grund?

Kurz nach der Trennung von Stefan Mross und Bekanntwerden der neuen Beziehung wurde spekuliert, ob die ehemalige DSDS-Kandidatin ihren Ehemann für eine neue Liebe verlassen hat. "Nein", betont Anna-Carina deutlich. "Eigentlich haben wir uns sogar in der schwersten Zeit meines Lebens kennengelernt." Der Grund für das Liebes-Aus sei ihr zufolge gewesen, dass es schon länger in der Ehe gekriselt habe.

Ihre Fans freuen sich mit der Ex von Stefan Mross. Das private Liebesglück ist Anna-Carina Woitschack definitiv gegönnt. Vielleicht wird sie den neuen Mann an ihrer Seite bald auch ganz offiziell auf dem roten Teppich vorstellen?!