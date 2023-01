Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross: Grund für Trennung bekannt

Während Anna-Carina Woitschack ihr neues Liebesglück mit Freund Daniel genießt, bleibt eine Frage ungeklärt: Wieso kam es überhaupt zu der Trennung von Ehemann Stefan Mross? Es wurde viel spekuliert über Alkoholprobleme und Seitensprünge. Im Interview sprach Woitschack das Thema nun erstmals an.

Es war die Schocknachricht für viele Schlagerfans: Im November letzten Jahres gaben Anna-Carina Woitschack ihr Ehe-Aus bekannt. Nach sechs gemeinsamen Jahren trennte sich das Schlager-Traumpaar. Im Interview mit "Bunte" spricht Anna-Carina Woitschack nun erstmals über den Grund für die Trennung.

Anna-Carina Woitschack: "Es ging mir emotional und körperlich nicht gut"

In der Ehe der beiden Schlager-Stars kriselte es bereits seit längerem, wie Woitschack gegenüber "Bunte" erzählt: "Unsere Trennung war ein Prozess und es kriselte schon länger bei uns, eigentlich bereits seit einem Jahr. Zunächst wollte ich mich gar nicht trennen, sondern etwas verändern in unserer Ehe, denn es ging mir emotional und körperlich nicht gut."

Sie habe unter Schlafstörungen gelitten, abgenommen und Hautprobleme bekommen. Trotzdem hielt die 30-Jährige an ihrer Beziehung mit Stefan Mross (47) fest. "Ich habe sehr um diese Liebe gekämpft, es sind sehr viele Tränen bei uns beiden geflossen. Doch am Ende haben wir gemeinsam einen Schlussstrich gezogen", berichtet Woitschack.

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross: Zu wenig Freiraum

Für die Show "Skate Fever" lebte Anna-Carina Woitschack im Sommer 2022 für drei Monate in Köln. Die beiden hatten während ihrer Beziehung jeden Tag miteinander verbracht, in einem Wohnmobil auf kleinstem Raum gelebt. Auch während der der Pandemie seien die beiden "24/7" zusammen gewesen. Vor allem für Mross sei die räumliche Trennung schwer gewesen: "Er wollte mich immer in seiner Nähe haben. Er hat das auch öffentlich gesagt, dass er darunter leidet. Für mich war es gut, denn ich hatte endlich Zeit, in Ruhe über unsere Beziehung nachzudenken."

2022 hatte Woitschack neben der gemeinsamen Show auch viele Konzerte ohne ihren Ehemann. Gesehen hätten sie sich nur am Wochenende bei "Immer wieder sonntags". "Da hat es sehr gekriselt, denn das gefiel ihm gar nicht gut. Dabei sollte eine Ehe doch auch dann funktionieren, wenn jeder sein Ding macht und man dem anderen etwas Freiraum gönnt", so Woitschack, die aktuell ihre neue Beziehung mit Freund Daniel genießt.