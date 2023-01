Schwangerer Bauchfrei-Auftritt: Hunziker-Tochter Aurora zeigt stolz ihre Baby-Kugel

Aurora Ramazzotti erwartet ihr erstes Kind. Auf der Geburtstagsparty Mama von Mama Michelle Hunziker präsentiert die 26-Jährige stolz ihren Babybauch.

Anlässlich ihres 46. Geburtstages schmiss Moderatorin Michelle Hunziker ein rauschendes Fest. Das ließ sich auch ihre älteste Tochter Aurora Ramazzotti nicht entgehen und zeigte bei der Gelegenheit ihren runden Babybauch.

Als Partyoutfit wählte die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti ein gehäkeltes Oberteil, das den Bauch frei ließ. Mit diesem Look schließt sich Aurora offensichtlich dem Trend an, den Babybauch stolz zu betonen, statt ihn (wie früher vor allem in Promikreisen üblich) zu kaschieren.

"Party mit Babybauch", kommentierte Aurora die Partyfotos auf ihrem Instagram-Account. Und die Geburtstagsfeier schien auch ein voller Erfolg gewesen zu sein: Auf den Bildern sieht man Aurora fröhlich mit Mama Michelle posieren, kuschelnd mit Freund Goffredo Cerza und sogar singend mit Moderator Tommaso Zorsi.

Ende September gab Aurora Ramazzotti bekannt, dass sie schwanger sei. Anfang Oktober verrieten die baldigen Eltern, dass sie einen Jungen erwarten.