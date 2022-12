Prinzessin Kate und Prinz William ganz verliebt: Neues Hochzeitsfoto aufgetaucht

Ein neu veröffentlichtes Hochzeitsfoto in edlem schwarz-weiß zeigt: So stilvoll sind die jungen Royals.

So schön, so strahlend, so stilvoll: Mehr als zehn Jahre ist die Hochzeit von Kate Middleton und Prinz William schon her und immer noch träumen viele Generationen von dem perfekten Look der heutigen Prinzessin.

Nun ist ein bislang unveröffentlichtes Foto von diesem besonderen Tag aufgetaucht: Der Fan-Account Royalinstablog hat es veröffentlicht. Darauf zu sehen sind Kate und William in ihren Hochzeitsgewändern – sie in ihrer weißen überlangen Schleppe, er in Uniform.

Beide sitzen auf einer mit Seide umfassten Polsterbank. Kate hat ihre Hand auf Williams rechtem Oberschenkel abgelegt, seine Linke ruht auf ihrem Handrücken. Der Brautstrauß liegt in Kates Schoß, William lehnt sich zu ihr herüber, beide lachen strahlend.

Perfektes Stilvorbild

Ein Schnappschuss ist es natürlich nicht, zu perfekt ist die Schleppe neben dem Paar drapiert, zu inszeniert die Aufnahme.

Die Fans sind dennoch gerührt. "So schön, so ein wundervolles Paar!" jubelt einer, "das ist so süß", findet jemand anderes. "Sie ist ein wahrer Schatz!" bekommt Kate Komplimente für den eleganten Auftritt, und jemand meint "so wunderschön". Auch William geht nicht leer aus: "Er hat seinen Großeltern immer Respekt erwiesen", schreibt ein Fan.