Trennung bei Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Schlagerstar bestätigt Liebes-Aus

Jetzt also doch: Nach unzähligen Spekulationen hat Stefan Mross die Trennung von Ehefrau Anna-Carina Woitschack bestätigt. Was steckt hinter dem Liebes-Aus?

Die große Liebesgeschichte von Stefan Mross und Ehefrau Anna-Carina Woitschack ist zu Ende erzählt, das Ehepaar gibt die Trennung bekannt. Viele hatten es zwar seit Wochen vermutet, doch jetzt haben die Schlagersänger selbst Klartext gesprochen und das Beziehungs-Aus offiziell bestätigt.

Liebes-Aus bei Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: "Getrennt und doch zusammen"

"Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele", schreiben Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack zu einem gemeinsamen Foto auf Instagram. "Wir hatten eine wunderschöne und verrückte Zeit, haben uns durch so manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch liebevoll in die Augen sehen. Getrennt und doch zusammen, Individuen und trotzdem eine Einheit."

Für Stefan Mross ist es bereits die dritte Ehe, die damit gescheitert ist. Von 2006 bis 2012 war er mit Schlager-Kollegin Stefanie Hertl verheiratet, danach folgte die Heirat mit Susanne Schmidt.

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross: Viele Spekulationen

Bevor das Liebes-Aus von Stefan Mross bestätigt wurde, hatte das einstige Traumpaar den Gerüchten mit gemeinsamen Auftritten getrotzt. Auch die Spekulationen um einen neuen Partner der Ex-DSDS-Kandidatin wurden von beiden dementiert. "Es ist alles gesagt", erklärte Anna-Carina Woitschack noch vor wenigen Wochen gegenüber der AZ.