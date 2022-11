Nach Vanessa Mai: Auch Heintje kritisiert Silbereisen-Show

Ist die Besetzung rund um die Schlager-Shows von Florian Silbereisen ein abgekartetes Spiel? Nachdem Vanessa Mai schwere Vorwürfe gegen die Sendeverantwortlichen erhoben hat, packt jetzt auch Sänger Heintje aus. Der Ex-Kinderstar ist stinksauer.

Mit "Mama" landete Hendrik Nikolaas Theodoor "Hein" Simons, besser bekannt als Heintje, 1967 einen seiner größten Hits – und das im Alter von zwölf Jahren. Es folgten weitere Platten und sieben Spielfilme mit ihm in der Hauptrolle. Doch heute hat es der Sänger und Schauspieler offenbar schwer, Erfolge im TV zu feiern. Das soll allerdings nicht an fehlender Musik liegen, wie er jetzt erklärt.

Heintje ist wütend: "Ich habe Probleme mit Fernsehen"

Im Mai 2022 veröffentlichte Heintje mit "Neue Lieder" sein 31. Studioalbum. Allerdings fällt es ihm schwer, die Platte im TV entsprechend zu promoten, denn zu den wichtigsten Schlager-Shows erhält er keine Einladungen. "Ich habe im Moment – und das macht mich richtig sauer – wirklich Probleme mit Fernsehen", sagt er im Gespräch mit "Freizeit Heute". Der 67-Jährige bekommt laut eigener Aussage kaum Angebote.

Den Grund für die fehlenden Auftritte in wichtigen Musik-Sendungen kann sich Heintje nicht erklären, an seinem Gesangstalent könne es zumindest nicht liegen. "Qualitativ singe ich so manche, die da auftreten, an die Wand." Auch von Kollege Florian Silbereisen, dessen Shows zu den meist gesehenen der Branche zählen, wird der Sänger nicht unterstützt. "Bei Silbereisen sind immer die gleichen Leute. Da bin ich wirklich stinkig."

Kann Florian Silbereisen nicht helfen? "Der hat bei der Besetzung nicht viel zu sagen"

Heintje ist sich allerdings sicher, dass Florian Silbereisen daran keine Schuld trägt. "An Flori liegt das nicht. Der hat bei der Besetzung seiner Sendung auch nicht viel zu sagen", erklärt er dazu. Ist das etwa ein Seitenhieb auf Michael Jürgens? Der einflussreiche Manager und Produzent gilt als Strippenzieher hinter den Kulissen der Schlagerbranche. Auch Vanessa Mai hat mit den Machenschaften der Szene abgerechnet. "Irgendwann war ich unglücklich darüber, dass ich gewisse Dinge nicht so machen konnte, wie ich sie wollte, in diesen Shows", sagte sie dazu.

Ex-Kinderstar Heintje will sich für einen Auftritt im TV ebenfalls nicht verbiegen lassen, wie er betont: "Ich will auch nicht dafür bezahlen, um ins Fernsehen zu kommen. Entweder erreiche ich das durch meine Arbeit durch gute Lieder. Und wenn nicht – was soll ich da machen?" Die Fans des Sängers werden bestimmt weiter hinter ihm stehen, ob er jetzt in den Shows von Florian Silbereisen zu sehen ist oder nicht.