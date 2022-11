Christina Block und Gerhard Delling: Vater entführt die Kinder

Emotional und kräfteraubend sind die Monate gewesen, die Christina Block hinter sich hat. Die Lebensgefährtin von Fußball-TV-Experte Gerhard Delling ist verzweifelt: Ihr Ex-Mann hält die gemeinsamen Kinder in Dänemark fest. Seit Monaten hat die Mutter ihre Tochter und den Sohn nicht gesehen.

Was muss nur in einer Mutter vorgehen, wenn sie die eigenen Kinder plötzlich nicht mehr hat – weil der Kindsvater die Regeln ohne Ankündigung missachtet?! Wie groß die Verzweiflung ist, zeigt, dass Christina Block mit ihrem privaten Albtraum jetzt an die Öffentlichkeit geht.

Kindesentführung: Ex-Mann von Christina Block hält Kids in Dänemark fest

Die 49-Jährige ist die Partnerin von ARD-Reporter-Legende Gerhard Delling (63). Gemeinsam leben sie in einer schicken Gegend in Hamburg. Doch die Idylle wurde vor 14 Monaten gestört. "Ich bange um meine Kinder, die mein Ex-Mann gekidnappt hat, mir entzieht und zu entfremden versucht!", sagt sie zu "Bild". Was ist passiert?

Christina Block hat das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht

Am 26. August 2021 soll ihr Ex-Mann die Kinder Klara (12) und Theodor (8) abgeholt haben – und seitdem in seinem neuen Wohnort in Dänemark festhalten. Der Kindsvater hält sich nicht an deutsche Urteile, die ihn zur Herausgabe der Kinder zwingen. Block teilt sich mit dem Ex das Sorgerecht für die insgesamt vier Kinder. Aber: Die Block-Steakhouse-Chefin hat das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht.

Eigentlich sollten die beiden Kinder am 28. August wieder zur Mutter kommen, doch stattdessen teilte er Block mit, "dass die Kinder nicht zurückkämen", so die verzweifelte Mutter. Die Polizei wird eingeschaltet. Ein Gerichts-Marathon beginnt, laut "Bild".

Was ist das Problem? Dänemark setzt die deutschen Sorgerechts- und Aufenthaltsbestimmungsregeln nicht um. Bereits im Oktober 2021 entschied das Oberlandesgericht in Hamburg, dass der Vater die Kinder zur Mutter bringen müsse. Passiert ist das bis heute nicht. Er erfinde immer neue Ausreden, so Block.

Christina Block ist bestürzt und habe nach eigener Aussage alles versucht, um "diese Entführung und vor allem die Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten".