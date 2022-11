Aus Schuhbecks "Orlando" wird "Ornella": Promi-Opening am Platzl

"Ornella" statt "Orlando": Münchens neues In-Restaurant Ornella am Platzl feierte großes Opening mit vielen VIPs!

Münchens neuester Stern am Gastro-Himmel heißt "Ornella"! Im "Orlando Haus" am Platzl 4 ist vor wenigen Wochen "Ornella Bar & Restaurant" eingezogen. Am Donnerstag luden die neuen Betreiber – die Gastro-Experten Dino Klemencic, Uli Springer und Friedemann Findeis – zum "Grand Opening".

Begeisterte Promi-Gäste im neu eröffneten "Ornella"

Das Gastgeber-Trio konnte rund 500 Gäste begrüßen, darunter auch zahlreiche Prominente wie Sängerin Joelina Drews, Mode-Designerin Sonja Kiefer mit ihrem Mann Cedric Schwarz, Schauspielerin Lena Meckel, Tatort-Star Ferdinand Hofer und Ex-Fußball-Star Dennis Aogo.

Die VIPs zeigten sich von der Location und dem neuen Konzept begeistert, denn im neu eröffneten "Ornella", in dem zuvor das "Orlando" von Alfons Schuhbeck beheimatet war, trifft jetzt italienische Küche auf japanische Aromen, es lässt sich hip-elegant dinieren, exklusiv feiern und selbst der Lunch wird zum Happening…

Tochter von Jürgen Drews: "Ich liebe jetzt schon den Style"

Um 19 Uhr begann die Opening-Party, Schauspieler-Star Ferdinand Hofer kam mit etwas Verspätung – und zeigte sich begeistert: "Ich komme direkt vom 'Eberhofer'-Dreh, deshalb bin etwas später hier. Und jetzt bin ich gespannt auf diesen Abend und diese neue Location." Zu lange feiern konnte er nicht: "Morgen geht es gleich weiter zu einem Dreh nach Österreich."

"Ich bin zum ersten Mal hier im neuen 'Ornella' und liebe jetzt schon den Style", lobte Musikerin Joelina Drews. "Ein cooles Design, aber man fühlt sich trotzdem auf Anhieb heimisch."

Gastro-Experte Uli Springer: "Das Platzl hat Potenzial!"

Für Uli Springer wurde mit dem "Ornella", das zwischen Maximilianstraße und Viktualienmarkt und vis-a-vis vom berühmten "Hofbräuhaus" liegt, ein großer Traum wahr: "Es gibt nicht viele so herrschaftliche und prachtvolle Restaurant-Locations in der Münchner Innenstadt. Umso glücklicher waren wir, als wir die Zusage der Augustiner Brauerei erhalten haben. Denn das Platzl hier hat Potenzial." Namensgeberin des neuen Restaurants ist übrigens die berühmte Schauspielerin Ornella Muti, wie Friedemann Findeis schmunzelnd erklärte: "Wir sind alle drei Fans von Ornella Muti und ihren Filmen. Es musste ein Name sein, der zu "Orlando" passt. Und so sind wir auf 'Ornella' gekommen."

"Wir freuen uns immer über tolle neue Gastro-Locations so wie hier", so Designerin Sonja Kiefer, die mit ihrem Mann Cedric Schwarz kam. "Die Kombi aus italienischer und japanischer Küche finde ich superspannend, das kannte ich bisher noch nicht."

Welche weiteren Promis im "Ornella" statt im "Orlando" feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.