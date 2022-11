Nach Trennung von Marc Terenzi: Hat Jenny Elvers einen neuen Freund?

Es war das Liebes-Drama des Trash-TV-Jahres, was sich zwischen Marc Terenzi, Jenny Elvers und Cora Schumacher bei "Club der guten Laune" abspielte. Zwar ging Jenny Elvers mit Marc Terenzi aus der Show, doch nur kurze Zeit später war die Beziehung wieder Geschichte. Hat die Schauspielerin inzwischen einen neuen Freund?

Cora Schumacher oder Jenny Elvers? In der Reality-Show "Club der guten Laune" spielte Marc Terenzi im Sommer 2022 ein fröhliches Wechselspiel der Partnerinnen. Erst bändelte er mit der Rennfahrer-Ex an, nur um die Show später mit Jenny Elvers als Freundin zu verlassen. Gehalten hat die Promi-Liebe dann doch nicht, inzwischen ist der Sänger glücklich mit Verena Kerth liiert. Doch was ist mit der Ex? Hat sich Jenny Elvers inzwischen wieder einen Mann geangelt?

Jenny Elvers feiert ihre Freiheit: "Es ist schon so, dass ich date"

Auf der "GALA Christmas Shopping Night" präsentiert sich die 50-Jährige am Donnerstag (10. November) ohne Begleitung auf dem roten Teppich. Das muss allerdings nicht heißen, dass sie auch Single ist. "Ich bin das erste Mal in der Situation, [...] dass ich theoretisch tun und machen kann, was ich möchte", sagt Jenny Elvers im Gespräch mit "Gala". Ob sie dieses "Freiheitsgefühl" auch entsprechend ausnutzt? Dazu hat sie eine klare Antwort: "Es ist schon so, dass ich date."

Wird Jenny Elvers einen neuen Freund öffentlich präsentieren?

Ob sie einen gewissen Herrn, womöglich wieder aus der Promi-Welt, ins Auge gefasst hat, will Jenny Elvers nicht verraten und gibt sich geheimnisvoll. "Vielleicht ist er ja hier irgendwo, und Sie wissen es nur nicht!" Aus vergangenen Fehlern scheint sie gelernt zu haben und wird einen neuen Freund wahrscheinlich nicht gleich der Öffentlichkeit präsentieren. "Ich habe für mich entschieden, dass ich mein Privatleben, wenn es irgendwie geht, erstmal nicht in der Öffentlichkeit haben möchte."

Terenzi-Liebesfrust: Das sagt Jenny Elvers dazu

Im Gegensatz dazu feiert Ex Marc Terenzi sein Liebesglück mit Verena Kerth ganz offen – busseln auf dem roten Teppich inklusive. Mit diesem Kapitel scheint Jenny Elvers aber endgültig abgeschlossen zu haben, wie sie erklärt: "Grundsätzlich sage ich dazu gar nichts mehr und möchte das auch nicht." Sollte sie sich tatsächlich neu verliebt haben, wird sie wohl auf inszenierte Knutsch-Auftritte verzichten.