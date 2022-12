Foto-Panne: Annemarie Carpendale macht Brad Pitt unscharf

Da hat man die Möglichkeit, ein Selfie mit einem Weltstar zu schießen, und vermasselt es – so ist es Annemarie Carpendale zumindest passiert.

Moderatorin Annemarie Carpendale hatte im Rahmen der "Babylon"-Premiere offenbar die perfekte Gelegenheit, um ein Foto mit den Hauptdarstellern Brad Pitt und Margot Robbie zu schießen – und setzt diese prompt in den Sand.

"Once in a lifetime moment: Selfie mit Brad Pitt UND Margot Robbie und Du bist die einzige, die scharf ist", fasst die 45- Jährige das Ergebnis zusammen. Und tatsächlich: Während sie selbst mit einem Lächeln im Gesicht im Vordergrund des Bildes in die Kamera blickt, kann man bei den Hollywoodstars die Mimik nur erahnen. Der Grund: Beide sind auf dem Foto komplett unscharf.

Annemarie Carpendale: Selfie mit Brad Pitt missglückt

Annemarie Carpendale scheint ihren missglückten Selfie-Versuch allerdings mit Humor zu nehmen und wird beim nächsten Mal wohl versuchen, es besser zu machen. Zumindest garniert sie das Bild auf Instagram mit dem Hashtag #willtryagain, also "Ich werde es noch mal versuchen".