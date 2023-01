Mats Hummels macht Ex-Frau Cathy zur Scheidung ein Hingucker-Geschenk

Keine Frage, scheiden tut weh. Aber Mats und Cathy Hummels haben einen ganz besonderen und vor allem friedlichen Weg gefunden, sich zu trennen. Zur Scheidung machte der Fußballer seiner Exfrau gar ein Geschenk, wie Cathy Hummels verrät.

Verliebt, verlobt, Kind bekommen, getrennt – und jetzt auch glücklich geschieden. Cathy und Mats Hummels' Liebe endete öffentlich, aber ohne Rosenkrieg. Beide verstehen und unterstützen sich einander gut, sorgen gemeinsam für Sohn Ludwig.

Cathy Hummels zeigt immer mehr

Cathy Hummels, die ihre Freiheit mittlerweile in vollen Zügen genießt (auch mal nackt im Rosenbad), steht derzeit wieder für die Promi-Show "Kampf der Realitystars" in Thailand vor der Kamera. Die Münchnerin hat sich zu einer erfolgreichen Moderatorin gemausert – ihr gelingt der Spagat zwischen Business und Privatleben hervorragend. Bei Instagram ist die 34-Jährige eine gefragte Influencerin geworden. Täglich gibt sie Einblick in ihren Alltag und wird immer privater.

Mats Hummels schenkt Cathy Hummels auffälligen Trainingsanzug

Jetzt hat Cathy Hummels abseits der Dreharbeiten für RTL2 verraten, dass sie von ihrem Ex-Mann zur Scheidung ein modisches Präsent bekommen hat. Die Moderatorin präsentiert auf einem thailändischen Basketballplatz ein Graffiti-Jogger-Ensemble aus der Kooperation von Adidas und Jeremy Scott. "Zählt meine Bauchmuskeln", fordert die Moderatorin ihre Follower zu Interaktion heraus.

Doch hinter dem sportlichen Hingucker-Look steckt eine ganz besonders schöne Geste. Denn: "Das Outfit hat mir Mats zur Scheidung geschenkt", schreibt Cathy Hummels auf Instagram. Und weiter: "Man sollte Sachen immer positiv beenden, oder?" Der Trainingsanzug mit Crop-Jacke und XXL-Schlaghose kostet rund 290 Euro im Online-Shop.

Auch nach der Scheidung sind Cathy und Mats Hummels aufeinander gut zu sprechen. Und das ist doch schön, besonders für den gemeinsamen Sohn Ludwig (6). "Jetzt sind wir geschieden, aber sind optimistisch, als Eltern und Freunde eine gemeinsame Zukunft zu haben. Haben danach auch erst mal gemeinsam einen Kaffee getrunken", hat Cathy Hummels kurz nach dem Gerichtstermin Mitte Dezember in München verraten.

So kam es zur Trennung von Cathy und Mats Hummels nach 13 Jahren

Ende Oktober hatte Cathy Hummels die Trennung offen bestätigt – nach mehr als 13 gemeinsamen Jahren. In der Doku "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" auf RTL2 sagte sie dazu: "Wir haben versucht, die Trennung zu vermeiden, aber am Ende war es der Mats, der gesagt hat: Ich kann nicht mehr und ich möchte so nicht mehr weitermachen."

Knackpunkt sei gewesen, dass Cathy in München blieb, als Mats Hummels 2019 vom FC Bayern zurück zu Borussia Dortmund wechselte. "Ich wollte nicht mehr zurück", sagte die 34-Jährige und begründete das damit, dass sie in ihrer ersten Zeit in Dortmund zwei schwere Depressionen gehabt habe.

Ihr Mann habe Cathy aber mehr um sich haben wollen. "Ich hatte die Wahl: Entweder verliere ich ihn oder ich verliere mich und ich musste mich für mich entscheiden", sagte Hummels in der Sendung und sprach unter Tränen von "Traurigkeit in Bezug auf Mats und dass wir das halt nicht hinbekommen haben". Sie versuche, Schlagzeilen darüber mit Humor zu sehen. "Aber es tut halt trotzdem weh", sagte sie. "Wir waren dreizehn Jahre - oder dreizehneinhalb - unzertrennlich."