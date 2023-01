Cathy Hummels hüllenlos glücklich: Splitterfasernackt am Swimming Pool

Cathy Hummels zeigt sich an ihrem letzten Urlaubsabend am Pool in Dubai ganz offenherzig splitterfasernackt – und verletzlich.

Cathy Hummels scheint ihre Zeit in Dubai alleine genossen zu haben. Das ließe sich zumindest aus ihrem jüngsten Instagram-Posting schließen. Während sie sich in der Instastory bereits wieder um ihren Sohn Ludwig kümmert, zeigt sie sich im Foto noch komplett hüllenlos am Swimming Pool in Dubai (kein Selfie, wohlgemerkt.).

Cathy Hummels nackt am Pool: Allein, aber nicht einsam

"Wenn man alleine ist, ist man alleine und kann tun und lassen, was man mag. Einfach sein." schreibt die 34-jährige in ihrem Posting am Samstag.

Und macht dann eine wichtige Unterscheidung: "Wenn man einsam ist, dann ist es traurig. Gerade bin ich alleine, nicht einsam."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Diese Offenheit kommt bei ihren Fans an und auch bei ihren Promi-Freundinnen: Lilly Becker und auch Sophia Thomalla zeigen in Kommentaren unter dem Nacktbild ihre Unterstützung.

Sie sei "nicht verheiratet, single" und "mache was ich will", so die Influencerin. Cathy Hummels genießt also offenbar ihre neue Freiheit, nachdem Mitte Dezember 2022 ihre Scheidung von Fußball-Star Mats Hummels schlagzeilenreich besiegelt wurde.