Wegen neuer Frisur: Mats Hummels wird Russland-Unterstützung unterstellt

Manchmal geht es in den sozialen Medien ziemlich absurd zu. Fußballer Mats Hummels wird wegen einer neuen Frisur angefeindet – und sieht sich zudem mit üblen Unterstellungen hinsichtlich Russland-Unterstützung konfrontiert.

Hier trägt Mats Hummels die Seiten noch länger. Mittlerweile hat er sich an der Schläfe einen Blitz in die Haare rasieren lassen.

Hier knallten wohl nicht nur die Silvester-Böller! Weil sich Mats Hummels den gleichen Blitz wie Sohn Ludwig in die Haare rasieren ließ, kassiert der 34-Jährige einen Shitstorm. Mehrere Follower äußern ihr Unverständnis. Was ist passiert?

Mats Hummels und Sohn Ludwig mit gleicher Frisur

Schon vor dem Dubai-Urlaub mit Mutter Cathy Hummels entschied sich Sohn Ludwig (wird in wenigen Tagen 5) für einen Blitz in der Frisur. Kaum reiste Papa Mats Hummels nach, präsentierte der Kicker den gleichen Blitz in den dunklen Locken seiner Schläfe, wie ein Instagram-Foto zeigt. "Immer noch eine Familie, auch in 2023", kommentiert Mats Hummels sein Silvester-Fotoalbum, das ihn auch mit Ex-Frau Cathy Hummels zeigt. Die beiden ließen sich vor wenigen Tagen in München scheiden.

Doch unter dem Foto, das ein glückliches Trio zeigt, gibt es auch Kommentare, die Unglaubliches unterstellen. Einige der über vier Millionen Follower von Mats Hummels wollen ein "Z" – und keinen Blitz – sehen: "Schaut halt leider aus wie Z in den Haaren." Außerdem ist zu lesen: "Dieser Z Haarschnitt ist wohl nicht die beste Idee aller Zeiten."

Hummels' Blitz erinnert manche an das Z an russischen Panzern

"Sich ein Z in die Haare zu rasieren, kann in diesen Zeiten etwas unbedacht sein", erklärt ein User. Doch was ist damit gemeint? Der Blitz erinnert manche wohl an "ein russisches Z. Das geht gar nicht". Mats Hummels wird dadurch von manchen Followern in der Kommentarspalte gar Unterstützung für Russland im Ukraine-Krieg unterstellt. "Habe dir mehr politische Korrektheit zugetraut."

Haben einen Blitz in den Haaren: Mats Hummels und Sohn Ludwig © Instagram

Auf vielen russischen Militärfahrzeugen ist ein "Z" zu lesen. Das auffällige Symbol, welche oft auf Panzer gesprüht sind, stehen laut russischem Verteidigungsministerium "für den Sieg" ("Za pobyedu"). Mats Hummels hat sich zu den Vorwürfen und Unterstellungen noch nicht geäußert.