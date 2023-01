So ist Heidi Klum ins neue Jahr gerutscht

Heidi Klum ließ es sich über den Jahreswechsel in Aspen gutgehen. Nicht nur im Whirlpool feierte sie. Ski- und Rodelspaß gab es ebenfalls für sie und Ehemann Tom Kaulitz.

Heidi Klum hat ihre Fans an ihrem Rutsch ins neue Jahr teilhaben lassen.

Heidi Klum (49) hat das neue Jahr mit einer Schlittenfahrt eingeläutet. , in dem die 49-Jährige dick eingepackt und verhüllt durch Kapuze und Schneebrille einen Hang hinabrodelt. Dazu schrieb sie: "Los geht's 2023".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Zuvor gewährte Klum, die offenbar in Aspen den Jahreswechsel verbracht hat, auch Einblicke in die Silvester-Feierlichkeiten. Mit dabei natürlich ihr Ehemann Tom Kaulitz (33) sowie dessen Zwillingsbruder Bill. , wie sie unter anderem vor einem geschmückten Baum zu "Pump It Louder" von Tiësto & Black Eyed Peas tanzen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

. Das Model und Tom Kaulitz tragen darauf Badeoutfits und goldene Silvesterhüte. Auf einem Foto sind sie von hinten zu sehen, als sie sich gerade küssen. Kaulitz hat außerdem eine Hand auf ihren Po gelegt. Klum schrieb zu dem Beitrag mit Herz- und Raketen-Emoji: "Ja 2023".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die große Familie Klum

Heidi Klum und der Tokio-Hotel-Musiker sind seit 2019 verheiratet und leben in einer großen Patchwork-Familie. Die Ex-Ehefrau von Sänger Seal (59) brachte vier Kinder mit in die Ehe: Leni (18), Henry (17), Johan (16) und Lou (13).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert